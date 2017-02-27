Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:08
Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:24
Не обязательно в программу партии вставлять то, что раздражает значительный процент электората, такие моменты можно не педалировать и тактично обойти.
Вообще позорище это пролететь на выборах с разгромным счётом, а выиграть - это стать победителем. Как говорил Лобановский - Игра забывается, а результат остаётся.
Следующие выборы тоже выиграет тот, кто сможет объединить чем-то как можно больше людей, одновременно не раздражая их тяжёлыми спорными темами. Еще не знаю фамилии, но точно не из тех, кто будет сидеть в узко электоральной нише.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как гражданин, я придерживаюсь позиции, что результатом явлется не избрание как таковое, а проведение некой государственной политики в течение срока полномочий.
Для чего такая политика должна А. быть сформулирована, Б. реализовываться совместными усилиями президентской и парламентской ветвей власти.
Сейчас мы предельно наглядно наблидаем, что приход в должность на волне "наобещать по-максимуму" не позволяет проводить внятную политику и даёт лавинообразную потерю рейтинга.
В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).
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