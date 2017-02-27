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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5756575757585759

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:08

  Alex2007 написав:Тут дело такое что наши слуги серьезно взялись и проталкивают тему нулевого декларирования. А там одни из пунктов - это как раз загнать всех декларируемых людей в банки или в овгз, а иначе грозят проблемами с финшмоном и налоговой.

Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Вызывает сожаление, что все зубры украинской политики, бесславно пролетевшие на выборах, ладно не поняли такой очевидной вещи, но даже не приняли выигрышное ноу-хау к действию, и продолжаются топтаться обреченно в своих узко электоральных нишах 10-20 процентов, подготавливая следующее своё поражение.
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:24

  juristkostya написав:
  freeze написав:Вызывает сожаление, что все зубры украинской политики, бесславно пролетевшие на выборах, ладно не поняли такой очевидной вещи, но даже не приняли выигрышное ноу-хау к действию, и продолжаются топтаться обреченно в своих узко электоральных нишах 10-20 процентов, подготавливая следующее своё поражение.
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.


Не обязательно в программу партии вставлять то, что раздражает значительный процент электората, такие моменты можно не педалировать и тактично обойти.
Вообще позорище это пролететь на выборах с разгромным счётом, а выиграть - это стать победителем. Как говорил Лобановский - Игра забывается, а результат остаётся.
Следующие выборы тоже выиграет тот, кто сможет объединить чем-то как можно больше людей, одновременно не раздражая их тяжёлыми спорными темами. Еще не знаю фамилии, но точно не из тех, кто будет сидеть в узко электоральной нише.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Игра забывается, а результат остаётся.
как гражданин, я придерживаюсь позиции, что результатом явлется не избрание как таковое, а проведение некой государственной политики в течение срока полномочий.
Для чего такая политика должна А. быть сформулирована, Б. реализовываться совместными усилиями президентской и парламентской ветвей власти.

Сейчас мы предельно наглядно наблидаем, что приход в должность на волне "наобещать по-максимуму" не позволяет проводить внятную политику и даёт лавинообразную потерю рейтинга.
В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).
juristkostya
 
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