Додано: Пон 29 чер, 2020 21:46

pesikot написав: Українська економіка падає в прірву.



І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу - це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина.



Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.

І це боргова яма для всієї країни.

Видео от Марии Буймистер



Ну здесь же прэлэстно всё.



Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?



Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ?

Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишут



Эмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег.

И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдов



Непроходимо тупые Видео от Марии БуймистерНу здесь же прэлэстно всё.Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ?Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишутЭмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег.И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдовНепроходимо тупые

ругих инструментов протекционизма, кроме курса, у нас нет

Ты пропускаешь информацию через политическую призму (как и автор статьи, кстати), а нужно смотреть чуть шире.Выяснение отношений - это, конечно, хорошо. Демократы с республиканцами в США тоже этим заняты. Но при этом им хватает ума договариваться и внедрять срочные меры, необходимые, чтобы не допустить дефляционной ловушки.Эти меры, какими бы банальными они не казались - агрессивная целевая эмиссия. Ничего более толкового (из ургентного) не смогли придумать даже самые продвинутые финансовые институты мира - ФРС и ЕЦБ.А кто больше виноват в предкризисных негативных явлениях у нас - Кабмин, или НБУ, важно конечно, но в первую очередь - политиканам. Сегодня (а точнее с марта) необходимо (было) срочно действовать сообща!выше прокомментировал, что структурные изменения требуют длительного времени на воплощение. Мы тоже из срочных инициативСегодня мы проигрываем на экспортных рынках ключевым развивающимся странам, ослабляющим национальные валюты быстрее нас - Турции, Индии, РФ... Не говоря уже о том, что по причине сильной гривны мы продолжаем кормить европейских производителей вместо украинских (а д- так выписано Соглашение об Ассоциации).Кто именно с кем именно не может договориться - Кабмин с НБУ, или НБУ с Кабмином, якобы неизвестно. Но именно НБУ и адепты его сегодняшнего руководства кричат о своей "независимости" (читай - посылают всех остальных в сад и саботируют командную работу).