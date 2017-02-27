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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57575758575957605761>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:08

  Alex2007 написав:Тут дело такое что наши слуги серьезно взялись и проталкивают тему нулевого декларирования. А там одни из пунктов - это как раз загнать всех декларируемых людей в банки или в овгз, а иначе грозят проблемами с финшмоном и налоговой.

Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 29 чер, 2020 22:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Вызывает сожаление, что все зубры украинской политики, бесславно пролетевшие на выборах, ладно не поняли такой очевидной вещи, но даже не приняли выигрышное ноу-хау к действию, и продолжаются топтаться обреченно в своих узко электоральных нишах 10-20 процентов, подготавливая следующее своё поражение.
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:24

  juristkostya написав:
  freeze написав:Вызывает сожаление, что все зубры украинской политики, бесславно пролетевшие на выборах, ладно не поняли такой очевидной вещи, но даже не приняли выигрышное ноу-хау к действию, и продолжаются топтаться обреченно в своих узко электоральных нишах 10-20 процентов, подготавливая следующее своё поражение.
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.


Не обязательно в программу партии вставлять то, что раздражает значительный процент электората, такие моменты можно не педалировать и тактично обойти.
Вообще позорище это пролететь на выборах с разгромным счётом, а выиграть - это стать победителем. Как говорил Лобановский - Игра забывается, а результат остаётся.
Следующие выборы тоже выиграет тот, кто сможет объединить чем-то как можно больше людей, одновременно не раздражая их тяжёлыми спорными темами. Еще не знаю фамилии, но точно не из тех, кто будет сидеть в узко электоральной нише.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Игра забывается, а результат остаётся.
как гражданин, я придерживаюсь позиции, что результатом явлется не избрание как таковое, а проведение некой государственной политики в течение срока полномочий.
Для чего такая политика должна А. быть сформулирована, Б. реализовываться совместными усилиями президентской и парламентской ветвей власти.

Сейчас мы предельно наглядно наблидаем, что приход в должность на волне "наобещать по-максимуму" не позволяет проводить внятную политику и даёт лавинообразную потерю рейтинга.
В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:одновременно не раздражая их тяжёлыми спорными темами.
слабо представляю себе государственного деятеля, который избегает высказывать позицию по реально болезненным вопросам. Очередной юморист?
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:40

  juristkostya написав:В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).


Одни идут на выборы поговорить и выразить уважение, другие идут выигрывать выборы.
Последние и выигрывают.
О чём вы спорите ? Как проиграть выборы ? Поступать так как вы описали, и проигрыш будет у вас в кармане, как и хотели.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:42

  juristkostya написав:Сейчас мы предельно наглядно наблидаем, что приход в должность на волне "наобещать по-максимуму" не позволяет проводить внятную политику и даёт лавинообразную потерю рейтинга.


Достаточно просто не верить, чтобы не разочаровываться. Все партии и программы по сути имеют целью облопошить и обобрать обычных людей. Чем меньше прав у правительства, чем меньше правительство будет лезть в экономику и в карман к гражданам, тем лучше и легче будет жить простым гражданам...

Как говорил Лао Цзи - лучший правитель — тот, о котором народ знает лишь то, что он существует.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45

  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0
fler
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:46

  pesikot написав:Українська економіка падає в прірву.

І в нас є 2 варіанти виходу: перший пропонують провідні економісти світу - це емісія. Ці механізми вже почали використовувати такі країни як США, Великобританія, Угорщина.

Другий же пропонують наші містечкові псевдо-експерти, які діють в інтересах спекулянтів.
І це боргова яма для всієї країни.
Видео от Марии Буймистер

Ну здесь же прэлэстно всё.

Экономика падает, так а кто эту экономику уронил ?

Снова и снова задвигается тема, что ОВГЗ выпускает НБУ, а не МинФин. и НБУ же наживается на простых украинцах. Ничего не напоминает ?
Этими тезисами с утра до вечера на этом форуме пишут

Эмиссия, эмиссия, эмиссия, раздача денег.
И вот это "у нас в ЗВР 25 ярдов", то есть. Благодаря действиям НБУ в ЗВР 25 ярдов, но это у них в ЗВР 25 ярдов

Непроходимо тупые


Ты пропускаешь информацию через политическую призму (как и автор статьи, кстати), а нужно смотреть чуть шире.

Выяснение отношений - это, конечно, хорошо. Демократы с республиканцами в США тоже этим заняты. Но при этом им хватает ума договариваться и внедрять срочные меры, необходимые, чтобы не допустить дефляционной ловушки.

Эти меры, какими бы банальными они не казались - агрессивная целевая эмиссия. Ничего более толкового (из ургентного) не смогли придумать даже самые продвинутые финансовые институты мира - ФРС и ЕЦБ.

А кто больше виноват в предкризисных негативных явлениях у нас - Кабмин, или НБУ, важно конечно, но в первую очередь - политиканам. Сегодня (а точнее с марта) необходимо (было) срочно действовать сообща!

Сибарит выше прокомментировал, что структурные изменения требуют длительного времени на воплощение. Мы тоже из срочных инициатив ничего разумнее увеличения денежного предложения не придумаем.

Сегодня мы проигрываем на экспортных рынках ключевым развивающимся странам, ослабляющим национальные валюты быстрее нас - Турции, Индии, РФ... Не говоря уже о том, что по причине сильной гривны мы продолжаем кормить европейских производителей вместо украинских (а других инструментов протекционизма, кроме курса, у нас нет - так выписано Соглашение об Ассоциации).

Кто именно с кем именно не может договориться - Кабмин с НБУ, или НБУ с Кабмином, якобы неизвестно. Но именно НБУ и адепты его сегодняшнего руководства кричат о своей "независимости" (читай - посылают всех остальных в сад и саботируют командную работу).
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:53

  freeze написав:
  juristkostya написав:В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).


Одни идут на выборы поговорить и выразить уважение, другие идут выигрывать выборы.
Последние и выигрывают.
О чём вы спорите ? Как проиграть выборы ? Поступать так как вы описали, и проигрыш будет у вас в кармане, как и хотели.

попытка получить поддержку на предельно примитивных лозунгах, мягко говоря, не нова. Достаточно вспомнить "землю крестьянам, фабрики рабочим". Не припомню случаев, чтобы она дала долгосрочный позитивный эффект - власть совершенно точно не будет считать за людей избирателя, который повёлся на такого рода агитацию.
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