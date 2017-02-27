Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:08
Сущность законов есть в даже в племенах, что приближает их к цивилизации больше нежели подход к сочинению законов и положений Конституции под конкретную ситуацию, под конкретного интересанта, и попросту существования законодательного рейдерства.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 29 чер, 2020 22:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну да, где ж это видано, чтобы партия имела программу и придерживалась её из года в год....позорище... То ли дело пообещать сразу всё сразу всем.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:24
Не обязательно в программу партии вставлять то, что раздражает значительный процент электората, такие моменты можно не педалировать и тактично обойти.
Вообще позорище это пролететь на выборах с разгромным счётом, а выиграть - это стать победителем. Как говорил Лобановский - Игра забывается, а результат остаётся.
Следующие выборы тоже выиграет тот, кто сможет объединить чем-то как можно больше людей, одновременно не раздражая их тяжёлыми спорными темами. Еще не знаю фамилии, но точно не из тех, кто будет сидеть в узко электоральной нише.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как гражданин, я придерживаюсь позиции, что результатом явлется не избрание как таковое, а проведение некой государственной политики в течение срока полномочий.
Для чего такая политика должна А. быть сформулирована, Б. реализовываться совместными усилиями президентской и парламентской ветвей власти.
Сейчас мы предельно наглядно наблидаем, что приход в должность на волне "наобещать по-максимуму" не позволяет проводить внятную политику и даёт лавинообразную потерю рейтинга.
В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:40
Одни идут на выборы поговорить и выразить уважение, другие идут выигрывать выборы.
Последние и выигрывают.
О чём вы спорите ? Как проиграть выборы ? Поступать так как вы описали, и проигрыш будет у вас в кармане, как и хотели.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:42
Достаточно просто не верить, чтобы не разочаровываться. Все партии и программы по сути имеют целью облопошить и обобрать обычных людей. Чем меньше прав у правительства, чем меньше правительство будет лезть в экономику и в карман к гражданам, тем лучше и легче будет жить простым гражданам...
Как говорил Лао Цзи - лучший правитель — тот, о котором народ знает лишь то, что он существует.
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:45
Кому как отдыхается в Одессе...
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:46
Ты пропускаешь информацию через политическую призму (как и автор статьи, кстати), а нужно смотреть чуть шире.
Выяснение отношений - это, конечно, хорошо. Демократы с республиканцами в США тоже этим заняты. Но при этом им хватает ума договариваться и внедрять срочные меры, необходимые, чтобы не допустить дефляционной ловушки.
Эти меры, какими бы банальными они не казались - агрессивная целевая эмиссия. Ничего более толкового (из ургентного) не смогли придумать даже самые продвинутые финансовые институты мира - ФРС и ЕЦБ.
А кто больше виноват в предкризисных негативных явлениях у нас - Кабмин, или НБУ, важно конечно, но в первую очередь - политиканам. Сегодня (а точнее с марта) необходимо (было) срочно действовать сообща!
Сибарит выше прокомментировал, что структурные изменения требуют длительного времени на воплощение. Мы тоже из срочных инициатив ничего разумнее увеличения денежного предложения не придумаем.
Сегодня мы проигрываем на экспортных рынках ключевым развивающимся странам, ослабляющим национальные валюты быстрее нас - Турции, Индии, РФ... Не говоря уже о том, что по причине сильной гривны мы продолжаем кормить европейских производителей вместо украинских (а других инструментов протекционизма, кроме курса, у нас нет - так выписано Соглашение об Ассоциации).
Кто именно с кем именно не может договориться - Кабмин с НБУ, или НБУ с Кабмином, якобы неизвестно. Но именно НБУ и адепты его сегодняшнего руководства кричат о своей "независимости" (читай - посылают всех остальных в сад и саботируют командную работу).
Додано: Пон 29 чер, 2020 21:53
попытка получить поддержку на предельно примитивных лозунгах, мягко говоря, не нова. Достаточно вспомнить "землю крестьянам, фабрики рабочим". Не припомню случаев, чтобы она дала долгосрочный позитивный эффект - власть совершенно точно не будет считать за людей избирателя, который повёлся на такого рода агитацию.
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