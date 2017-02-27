somilitark написав:

Сибарит написав: Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии. Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.

Загоняют банки в ОВГЗ,но думаю при якобы наблюдаемом гривневом изобилии у банков,думаю что свободных денег у банков не очень то и много.Во-первых экономика падает,скоро вкладчики и юр.лица придут за своими сбережениями,сейчас смутные времена,резонно проесть или пустить на поддержку бизнеса свои сбережения прошлых периодов,перекинув таким образов жирок с хороших периодов на сейчас,т.е. плохой период.Почему НБУ не даёт свежей статистики по вкладам я не знаю,наверное таки начался отток вкладов.Во-вторых сейчас наблюдается резкий рост проблемной задолженности,банки обязаны иметь резервы для перекрывания возможных неплатежей от заёмщиков,должны быть сформированы активы под ухудшающийся проблемный кредитный портфель,то что например 78+% кредитов примата не обслуживаются это по-моему уже алес капут,тем более глянуть на величину этого портфеля и значение для банковской системы.В-третьих,сейчас же не плановая экономика,загнать всех под неизбежную зависимость от государства не возможно,у банков должен быть выбор что делать со своими деньгами.А так да,печатать пока не очень надо,выдоили НБУ,слили подарок хутина,Приматик выдушили,хотя он сам вот вот прискачет за рефинансом,что дальше?Остался последний резерв,это "излишки" на банковских счетах банков,а если вкладчики придут за своими вкладами? Что им сказать? Шмыгалю эти деньги были нужнее? Держите ОВГЗ,так все делают?)п.с. Экономика по-вашему это пенсии и з.п.? Я думал,что первично производство,но чувствуется что вы своё образование получили при плановой экономике,там ВВП перераспределялся директивно,"хотелки" крестьяне засовывали в опу,когда они не совпадали с мнением вождей,интересы партии и правительства были явно выше по рангу(((