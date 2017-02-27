Сибарит написав: Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.
Загоняют банки в ОВГЗ,но думаю при якобы наблюдаемом гривневом изобилии у банков,думаю что свободных денег у банков не очень то и много.
Во-первых экономика падает,скоро вкладчики и юр.лица придут за своими сбережениями,сейчас смутные времена,резонно проесть или пустить на поддержку бизнеса свои сбережения прошлых периодов,перекинув таким образов жирок с хороших периодов на сейчас,т.е. плохой период.Почему НБУ не даёт свежей статистики по вкладам я не знаю,наверное таки начался отток вкладов. Во-вторых сейчас наблюдается резкий рост проблемной задолженности,банки обязаны иметь резервы для перекрывания возможных неплатежей от заёмщиков,должны быть сформированы активы под ухудшающийся проблемный кредитный портфель,то что например 78+% кредитов примата не обслуживаются это по-моему уже алес капут,тем более глянуть на величину этого портфеля и значение для банковской системы. В-третьих,сейчас же не плановая экономика,загнать всех под неизбежную зависимость от государства не возможно,у банков должен быть выбор что делать со своими деньгами.
А так да,печатать пока не очень надо,выдоили НБУ,слили подарок хутина,Приматик выдушили,хотя он сам вот вот прискачет за рефинансом,что дальше? Остался последний резерв,это "излишки" на банковских счетах банков,а если вкладчики придут за своими вкладами? Что им сказать? Шмыгалю эти деньги были нужнее? Держите ОВГЗ,так все делают?)
п.с. Экономика по-вашему это пенсии и з.п.? Я думал,что первично производство,но чувствуется что вы своё образование получили при плановой экономике,там ВВП перераспределялся директивно,"хотелки" крестьяне засовывали в опу,когда они не совпадали с мнением вождей,интересы партии и правительства были явно выше по рангу(((
"хотілки селян" закінчувалися Голодомором та Сибіром/Соловками.
juristkostya написав:попытка получить поддержку на предельно примитивных лозунгах, мягко говоря, не нова. Достаточно вспомнить "землю крестьянам, фабрики рабочим". Не припомню случаев, чтобы она дала долгосрочный позитивный эффект - власть совершенно точно не будет считать за людей избирателя, который повёлся на такого рода агитацию.
Вы сути не поняли, как надо побеждать на выборах, не примитивные лозунги, а обьединяющие лозунги при отсутствии разьединяющих. Это касается далеко не только Украины, так выигрываются многие выборы во многих странах.
Сибарит написав:Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.
Не попадет эта гривна ни в бюджет, ни в реальный сектор, потому что корыто из-под горла финансово-спекулятивного лобби никто убирать не собирается - то ли не может, то ли не хочет. Поэтому дополнительная эмиссия неизбежна, если предположить, что власть и дальше собирается финансировать защищенные бюджетные расходы (кто знает, может это и не так - я уже ничему не удивлюсь), а также не хочет увидеть в статистике дополнительные 1-2 млн безработных из частного сектора...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 29 чер, 2020 22:04, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya написав:В этом смысле, партии с последовательной долгосрочной позицией вызывают намного больше уважения (даже если эту позицию я лично не разделяю).
Одни идут на выборы поговорить и выразить уважение, другие идут выигрывать выборы. Последние и выигрывают. О чём вы спорите ? Как проиграть выборы ? Поступать так как вы описали, и проигрыш будет у вас в кармане, как и хотели.
попытка получить поддержку на предельно примитивных лозунгах, мягко говоря, не нова. Достаточно вспомнить "землю крестьянам, фабрики рабочим". Не припомню случаев, чтобы она дала долгосрочный позитивный эффект - власть совершенно точно не будет считать за людей избирателя, который повёлся на такого рода агитацию.
довготерміновий ефект пітримувався штиками, продрозверскою, терором, страхом, голодомором, тюрмами і деспотичним режимом
Сибарит написав:Нынешняя попытка перенаправить эту гривну в бюджет путем привлечения ее в облигации, которые выгоднее депосертификатов, мне кажется вполне разумной. Другими путями она в экономику не идет. Когда сертификаты закончатся, можно будет рассуждать о необходимости дополнительной эмиссии.
Не попадет эта гривна ни в бюджет, ни в реальный сектор, потому что корыто из-под горла финансово-спекулятивного лобби никто убирать не собирается - то ли не может, то ли не хочет. Поэтому дополнительная эмиссия неизбежна, если предположить, что власть и дальше собирается финансировать защищенные бюджетные расходы (кто знает, может это и не так - я уже ничему не удивлюсь), а также не хочет увидеть в статистике дополнительные 1-2 млн безработных из частного сектора...
Всё забывают но эмиссия как спасение у нас уже была, верните Кубива он печатал и раздавал с вертолетов, а деньги банально выводились в баксах в офшоры. Не надо нам эмиссии
juristkostya написав:попытка получить поддержку на предельно примитивных лозунгах, мягко говоря, не нова. Достаточно вспомнить "землю крестьянам, фабрики рабочим". Не припомню случаев, чтобы она дала долгосрочный позитивный эффект - власть совершенно точно не будет считать за людей избирателя, который повёлся на такого рода агитацию.
Вы сути не поняли, как надо побеждать на выборах, не примитивные лозунги, а обьединяющие лозунги при отсутствии разьединяющих. Это касается далеко не только Украины, так выигрываются многие выборы во многих странах.
Вы не поняли: это выиграть выборы на примитивных рефлексах можно. А здержаться во власти на десятилетия можно только при последовательной внятной позиции. Да, это требует иметь и не бояться выражать позицию по болезненным вопросам - но именно второй вариант позволяет говорить об успешной политической карьере.
Чуть больше года прошло, и мы наглядно видим, что эта команда не удержится даже на 2й срок. Именно потому, что пытались сидеть на взаимоисключающих стульях.