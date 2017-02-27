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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5758575957605761

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:29

  juristkostya написав:
  flyman написав:довготерміновий ефект пітримувався штиками, продрозверскою, терором, страхом, голодомором, тюрмами і деспотичним режимом

Какой "довготерминовый", вы о чем? 70 лет в масштабах государственного строительства - пшик.

Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 29 чер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30

  fler написав:
  чик написав:
  sailed написав:Одним словом отдых в Одессе - дно. Если бы не карантин, ноги бы моей там не было.

а на пляжах, как при ссср - всё забито. шо ж вы как те ёжики колетесь, но продолжаете лезть...

Кому как отдыхается в Одессе... :roll:
http://culturemeter.od.ua/turisty-v-ark ... kVhw82k9W0

Ну для чого Ви таке пишете на ніч? :D
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте... :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:32

  zРадио написав:
  stm написав:Всё забывают но эмиссия как спасение у нас уже была, верните Кубива он печатал и раздавал с вертолетов, а деньги банально выводились в баксах в офшоры. Не надо нам эмиссии ;)


Поэтому я и пишу (в комментарии выше) - целевая :D И регуляторика, и техника позволяют за этим пристально следить. Мотивации нет...

Так пишите сразу и цели. На финансирование каких статей надо отправлять эту самую спасительную эмиссию?
А я лучше посмотрю как РФ напечатает для спасения своего бюджета, дыра там в абсолютных цифрах больше, надо что-то экономически победное огласить.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:40

  ruvex написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:довготерміновий ефект пітримувався штиками, продрозверскою, терором, страхом, голодомором, тюрмами і деспотичним режимом

Какой "довготерминовый", вы о чем? 70 лет в масштабах государственного строительства - пшик.

Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.

Так и должно быть. Общество способно заметно поменяться только с уходом представителей "старой школы".
А старое общество, а свою очередь, никак не построит новое государство.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:48

  juristkostya написав:Вы не поняли: это выиграть выборы на примитивных рефлексах можно.


Попробуйте прочитать по буквам - Не на примитивных рефлексах, а на объединяющих лозунгах, при отсутствии разъединяющих лозунгов.
Я рассказываю как выиграть выборы у нас, а вы рассказываете мне какой-то роман Анна Каренина и стишок Что такое хорошо, а что такое плохо.
Если вы хотите постоянно проигрывать выборы, то проигрывайте на здоровье, кто-то этому будет сильно рад.
Посмотрите для наглядности как Порошенко выиграл выборы 2014 года, именно на том, что я написал. А потом посмотрите как он проиграл в 2019 году, именно так как вы советуете.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:54

  juristkostya написав:
  ruvex написав:Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.

Так и должно быть. Общество способно заметно поменяться только с уходом представителей "старой школы".
А старое общество, а свою очередь, никак не построит новое государство.

Теоретически - да. Но практически за 30 лет мы используем инфраструктуру и бизнес процессы старой школы. Вся разница только в том, что все осело в руках людей, которые и не дают ничего построить, им не нужны конкуренты, а финансирование они извлекают монопольным лоббированием своих интересов в правительстве, выкачивая из страны последние соки, выжимая трудовые ресурсы, в том числе будущего масштаба. Страна похожа на банк, которому дают рефинанс с последующей выкачкой.
В построении чего то нового должна быть идеология, новая, способная на прогрессивный компромисс и объединение, как было в соседних странах той же Европы. Что делать, как и зачем. Ничего этого нет.
Есть повальная коррупция и построения максимально прибыльных схем, но не для страны.
У нас даже Госрезерв пошел по пути Укроборонпрома.
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