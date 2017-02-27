Додано: Пон 29 чер, 2020 22:54

juristkostya написав: ruvex написав: Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть. Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.

Так и должно быть. Общество способно заметно поменяться только с уходом представителей "старой школы".

А старое общество, а свою очередь, никак не построит новое государство. Так и должно быть. Общество способно заметно поменяться только с уходом представителей "старой школы".А старое общество, а свою очередь, никак не построит новое государство.

Теоретически - да. Но практически за 30 лет мы используем инфраструктуру и бизнес процессы старой школы. Вся разница только в том, что все осело в руках людей, которые и не дают ничего построить, им не нужны конкуренты, а финансирование они извлекают монопольным лоббированием своих интересов в правительстве, выкачивая из страны последние соки, выжимая трудовые ресурсы, в том числе будущего масштаба. Страна похожа на банк, которому дают рефинанс с последующей выкачкой.В построении чего то нового должна быть идеология, новая, способная на прогрессивный компромисс и объединение, как было в соседних странах той же Европы. Что делать, как и зачем. Ничего этого нет.Есть повальная коррупция и построения максимально прибыльных схем, но не для страны.У нас даже Госрезерв пошел по пути Укроборонпрома.