Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:29
Сейчас уже нет никакой идеологии, которая так или иначе давала возможность планировать наперед, и вот эти 70 лет "невнятного ожидания" в масштабах среднестатистического гражданина это пропасть.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 29 чер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:30
Ну для чого Ви таке пишете на ніч?
А як в кого слабке серце і він кожну копієчку ловить на курсі, щоб на хлібчик вистачало, а тут такі чеки Ви закидуєте...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:32
Так пишите сразу и цели. На финансирование каких статей надо отправлять эту самую спасительную эмиссию?
А я лучше посмотрю как РФ напечатает для спасения своего бюджета, дыра там в абсолютных цифрах больше, надо что-то экономически победное огласить.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:40
Так и должно быть. Общество способно заметно поменяться только с уходом представителей "старой школы".
А старое общество, а свою очередь, никак не построит новое государство.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:48
Попробуйте прочитать по буквам - Не на примитивных рефлексах, а на объединяющих лозунгах, при отсутствии разъединяющих лозунгов.
Я рассказываю как выиграть выборы у нас, а вы рассказываете мне какой-то роман Анна Каренина и стишок Что такое хорошо, а что такое плохо.
Если вы хотите постоянно проигрывать выборы, то проигрывайте на здоровье, кто-то этому будет сильно рад.
Посмотрите для наглядности как Порошенко выиграл выборы 2014 года, именно на том, что я написал. А потом посмотрите как он проиграл в 2019 году, именно так как вы советуете.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Пон 29 чер, 2020 22:54
Теоретически - да. Но практически за 30 лет мы используем инфраструктуру и бизнес процессы старой школы. Вся разница только в том, что все осело в руках людей, которые и не дают ничего построить, им не нужны конкуренты, а финансирование они извлекают монопольным лоббированием своих интересов в правительстве, выкачивая из страны последние соки, выжимая трудовые ресурсы, в том числе будущего масштаба. Страна похожа на банк, которому дают рефинанс с последующей выкачкой.
В построении чего то нового должна быть идеология, новая, способная на прогрессивный компромисс и объединение, как было в соседних странах той же Европы. Что делать, как и зачем. Ничего этого нет.
Есть повальная коррупция и построения максимально прибыльных схем, но не для страны.
У нас даже Госрезерв пошел по пути Укроборонпрома.
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:30
Политтехнологии.
Додано: Пон 29 чер, 2020 23:33
тут горизонт до місцевих виборів
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Додано: Вів 30 чер, 2020 01:02
по факту там не 8%, с учетом налогов 7%. Меньше чем инфляция съест за тот-же период, такие вот "депозиты", которые даже инфляцию не покрывают
Додано: Вів 30 чер, 2020 06:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
компромисс и объединение это определенный уровень доверия и психического развития, а у нас человек человеку волк, деградация человеческих ценностей. Куда не плюнь злоба, ненависть, хамство, желание жить за чужой счет и под**рать соседу.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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