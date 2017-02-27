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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5756575757585759

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:19

  ruvex написав:
  Libo написав:


Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов.
Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
8) 8) 8)

Людей от дикарей отличает - закон.

Согласен.Свободное ношение оружия,которое КС,конечно же,признает неконституционным, сделало бы и украинских судей шелковыми,нетолерантными к взяткам и очень чуткими к соблюдению законодательства и истинному правосудию.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:31

  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?


Вопрос не мне и ответ не мой (взят у Деркача А. с фейсбука). Но согласен на 200% с ним:
"У нас почему-то считается, что инвесторы в Украину должны валить валом. Сами собой. Бо ми того варті. Надо только организовать им встречу с самым большим начальником, подарить пару вышивановок, побухать с ними на природе и выделить инвестиционную няню 90/60/90. Возможно это было бы хорошо для сельской местности в начале 90-х. Но сейчас в мире другие правила. Расскажу вам как наш народный герой Илон Маск выбирает места для своих будущих заводов. У него их пока немного. Первый он 10 лет назад купил за 42 млн. долл. у Тойоты в Калифорнии. Второй, по изготовлению батарей, построил в Неваде. Третий в январе запустил в Китае. Четвертый строит в Германии. Сейчас выбирает место для пятого. “Где-то посередине Америки”. Давали ему какие-то преференции при покупке первого завода или нет, не знаю. Под завод в Неваде он получил от местных властей пакет налоговых и прочих льгот на 1.3 млрд. долл. При цене строительства 5. Под завод Тесла в Германии правительство страны расширило базу налоговых льгот на покупку электромобилей. Чтоб под них могли попасть автомобили Тесла. Власти Китая исключили автомобили Тесла из уплаты налога на продажи, таким образом субсидируя каждый из них на сумму 3.6 тыс. долл. По пятому заводу, который будет собирать пикапы Cybertruck, компания поступила еще проще. Объявив, что построят там, где местные дадут больше денег. Пока в этом капсоревновании лидируют Остин в штате Техас, и Талсой в штате Оклахома.
PS. Кстати, китайцы тоже ребята непростые. Поставили Маску условие. Начав с 30-ти процентной локализации комплектующих, за год перейти к 100.
PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."
lrs7719
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