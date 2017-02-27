Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов. Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
Людей от дикарей отличает - закон.
Согласен.Свободное ношение оружия,которое КС,конечно же,признает неконституционным, сделало бы и украинских судей шелковыми,нетолерантными к взяткам и очень чуткими к соблюдению законодательства и истинному правосудию.
холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
Вопрос не мне и ответ не мой (взят у Деркача А. с фейсбука). Но согласен на 200% с ним: "У нас почему-то считается, что инвесторы в Украину должны валить валом. Сами собой. Бо ми того варті. Надо только организовать им встречу с самым большим начальником, подарить пару вышивановок, побухать с ними на природе и выделить инвестиционную няню 90/60/90.Возможно это было бы хорошо для сельской местности в начале 90-х. Но сейчас в мире другие правила. Расскажу вам как наш народный герой Илон Маск выбирает места для своих будущих заводов. У него их пока немного. Первый он 10 лет назад купил за 42 млн. долл. у Тойоты в Калифорнии. Второй, по изготовлению батарей, построил в Неваде. Третий в январе запустил в Китае. Четвертый строит в Германии. Сейчас выбирает место для пятого. “Где-то посередине Америки”. Давали ему какие-то преференции при покупке первого завода или нет, не знаю. Под завод в Неваде он получил от местных властей пакет налоговых и прочих льгот на 1.3 млрд. долл. При цене строительства 5. Под завод Тесла в Германии правительство страны расширило базу налоговых льгот на покупку электромобилей. Чтоб под них могли попасть автомобили Тесла. Власти Китая исключили автомобили Тесла из уплаты налога на продажи, таким образом субсидируя каждый из них на сумму 3.6 тыс. долл. По пятому заводу, который будет собирать пикапы Cybertruck, компания поступила еще проще. Объявив, что построят там, где местные дадут больше денег. Пока в этом капсоревновании лидируют Остин в штате Техас, и Талсой в штате Оклахома. PS. Кстати, китайцы тоже ребята непростые. Поставили Маску условие. Начав с 30-ти процентной локализации комплектующих, за год перейти к 100. PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."
lrs7719 написав:PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."
freeze написав:Соцопрос КМИС Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%). 61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%). http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=re ... 955&page=1
дійсно, коли найдешевші кредитні гроші в часі і просторі, то тре відмовитися. Будем брати через 2 роки дорогі.
А толку от них? Чтобы погашать предыдущие? Можете прибавить меня к 61%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
А давайте на пальцях 1 Є умови для ведення бізнесу, при чому не важливо цей бізнес іноземний реально ,чи іноземний офшорно ,чи місцевий. 2 Що заважає місцевому бізнесу, але через офшори зайти в Україну - як іноземний?
1. Найголовніші умови для ведення бізнесу - це права інвесторів, суди і рівні умови для всіх бізнесменів. Якщо ці умови є - будуть і інвестори, навіть незважаючи на нерозвиненість сервісів або індустрії взагалі. Просто буде інший тип бізнесу. 2. Воно вже так і зроблено. І Ахмєтов і Коломойський регулярно "інвестують" зі своїх кіпрських банків в свої ж українські підприємства. Всі, хто хотів вже давно зробили це саме. І конкуренти їм не дуже потрібні.
Вот и давайте конкретно про права инвесторов, суды и равные условия - как это сделать? Судей уже пытались разгонять - не прошло. И не пройдет. Да и Сибарит очень правильно и конкретно (без политики, на чисто экономических примерах) разъяснил, почему к нам слабо идут крупные нерезиденты-инвесторы.
Так что будем по одежке протягивать ножки - экспортировать рабочую силу.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Согласно прогнозу, курс гривны на конец второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/1 долл., затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться до 29,5 грн к концу первого квартала следующего года.