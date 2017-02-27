RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5757575857595760>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 08:19

  ruvex написав:
  Libo написав:


Все более актуальным становится вопрос о срочном роспуске всей судебной системы Украины. Она уже превратилась просто в палату №6. Судебные решения т.н. украинских судов изумляют весь мир. Этот маразм закончится тем, что они уже совсем скоро признают антиконституционным само государство Украина, а вместе с этим и факт зачатия всех украинских граждан. Украинские судьи - это враги Украины, которые намного страшнее руссишешвайнских интервентов.
Одна единственная ночь черной мантии. В одно прекрасное утро мантии должны развеваться на фонарных столбах по всей стране. Хватит издеваться над здравым смыслом и справедливостью.
8) 8) 8)

Людей от дикарей отличает - закон.

Согласен.Свободное ношение оружия,которое КС,конечно же,признает неконституционным, сделало бы и украинских судей шелковыми,нетолерантными к взяткам и очень чуткими к соблюдению законодательства и истинному правосудию.
goldfinger
 
Повідомлень: 500
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:31

  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?


Вопрос не мне и ответ не мой (взят у Деркача А. с фейсбука). Но согласен на 200% с ним:
"У нас почему-то считается, что инвесторы в Украину должны валить валом. Сами собой. Бо ми того варті. Надо только организовать им встречу с самым большим начальником, подарить пару вышивановок, побухать с ними на природе и выделить инвестиционную няню 90/60/90. Возможно это было бы хорошо для сельской местности в начале 90-х. Но сейчас в мире другие правила. Расскажу вам как наш народный герой Илон Маск выбирает места для своих будущих заводов. У него их пока немного. Первый он 10 лет назад купил за 42 млн. долл. у Тойоты в Калифорнии. Второй, по изготовлению батарей, построил в Неваде. Третий в январе запустил в Китае. Четвертый строит в Германии. Сейчас выбирает место для пятого. “Где-то посередине Америки”. Давали ему какие-то преференции при покупке первого завода или нет, не знаю. Под завод в Неваде он получил от местных властей пакет налоговых и прочих льгот на 1.3 млрд. долл. При цене строительства 5. Под завод Тесла в Германии правительство страны расширило базу налоговых льгот на покупку электромобилей. Чтоб под них могли попасть автомобили Тесла. Власти Китая исключили автомобили Тесла из уплаты налога на продажи, таким образом субсидируя каждый из них на сумму 3.6 тыс. долл. По пятому заводу, который будет собирать пикапы Cybertruck, компания поступила еще проще. Объявив, что построят там, где местные дадут больше денег. Пока в этом капсоревновании лидируют Остин в штате Техас, и Талсой в штате Оклахома.
PS. Кстати, китайцы тоже ребята непростые. Поставили Маску условие. Начав с 30-ти процентной локализации комплектующих, за год перейти к 100.
PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 13.07.16
Подякував: 328 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."
в Индии есть заводы которые выпускают новые авто по 3500уе https://www.autonews.ru/news/5a7010299a79474b4650d414
они к нам тоже не придут и дело не в евробляxax, а в том что здесь всё куплено, и 3 копейки чужаку заработать не дадут.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 06.04.16
Подякував: 864 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 09:59

Утренние курсы, 9-50:

Харьков 26.69 - 26.71, курсы наличного доллара ровные.
Большинство предложений ПОВ: 26.68 - 26.72 (опт).

Сумы 26.60 - 26.75
Полтава 26.66 - 26.75

В выходные дни: Харьков 26.68 - 26.72, Сумы 26.60 - 26.75, Полтава 26.66 - 26.78
Patrick
 
Повідомлень: 872
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:06

  flyman написав:
  freeze написав:Соцопрос КМИС
Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ. В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%).
61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=re ... 955&page=1
дійсно, коли найдешевші кредитні гроші в часі і просторі, то тре відмовитися.
Будем брати через 2 роки дорогі.

А толку от них? Чтобы погашать предыдущие?
Можете прибавить меня к 61%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:09

  холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Опять общие слова из учебников, которые так любят на этом форуме.
Расскажите конкретно, как создать эти условия?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:17

  Starikan написав:
  холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Опять общие слова из учебников, которые так любят на этом форуме.
Расскажите конкретно, как создать эти условия?


Очень просто. Завезти сюда 40 млн. китайцев.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 13.07.16
Подякував: 328 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:18

  p_vovk74 написав:
  budivelnik написав:
  холява написав:Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
А давайте на пальцях
1 Є умови для ведення бізнесу, при чому не важливо цей бізнес іноземний реально ,чи іноземний офшорно ,чи місцевий.
2 Що заважає місцевому бізнесу, але через офшори зайти в Україну - як іноземний?
1. Найголовніші умови для ведення бізнесу - це права інвесторів, суди і рівні умови для всіх бізнесменів. Якщо ці умови є - будуть і інвестори, навіть незважаючи на нерозвиненість сервісів або індустрії взагалі. Просто буде інший тип бізнесу.
2. Воно вже так і зроблено. І Ахмєтов і Коломойський регулярно "інвестують" зі своїх кіпрських банків в свої ж українські підприємства. Всі, хто хотів вже давно зробили це саме. І конкуренти їм не дуже потрібні.

Вот и давайте конкретно про права инвесторов, суды и равные условия - как это сделать?
Судей уже пытались разгонять - не прошло. И не пройдет.
Да и Сибарит очень правильно и конкретно (без политики, на чисто экономических примерах) разъяснил, почему к нам слабо идут крупные нерезиденты-инвесторы.

Так что будем по одежке протягивать ножки - экспортировать рабочую силу.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:24

  lrs7719 написав:
  Starikan написав:
  холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?
Опять общие слова из учебников, которые так любят на этом форуме.
Расскажите конкретно, как создать эти условия?
Очень просто. Завезти сюда 40 млн. китайцев.

И где они будут работать?
Думаете, китайцы за свои деньги построят здесь заводы?
У них под боком Рашка, политический союзник, исправно снабжающий их углеводородами. И много китайцы там построили?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:29

К вопросу о пользе прогнозов курса
Согласно прогнозу, курс гривны на конец второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/1 долл., затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться до 29,5 грн к концу первого квартала следующего года.
Прогноз J.P.Morgan от 12.05.2020 8) 8) 8)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47059 ... sya-na-5-1
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
2
 
Повідомлень: 17393
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5757575857595760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7038 1583682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 16:33
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19440 2383664
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 чер, 2020 01:33
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.