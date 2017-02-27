Додано: Вів 30 чер, 2020 09:31

холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

У нас почему-то считается, что инвесторы в Украину должны валить валом. Сами собой. Бо ми того варті. Надо только организовать им встречу с самым большим начальником, подарить пару вышивановок, побухать с ними на природе и выделить инвестиционную няню 90/60/90.

Возможно это было бы хорошо для сельской местности в начале 90-х. Но сейчас в мире другие правила.

Вопрос не мне и ответ не мой (взят у Деркача А. с фейсбука). Но согласен на 200% с ним:Расскажу вам как наш народный герой Илон Маск выбирает места для своих будущих заводов. У него их пока немного. Первый он 10 лет назад купил за 42 млн. долл. у Тойоты в Калифорнии. Второй, по изготовлению батарей, построил в Неваде. Третий в январе запустил в Китае. Четвертый строит в Германии. Сейчас выбирает место для пятого. “Где-то посередине Америки”. Давали ему какие-то преференции при покупке первого завода или нет, не знаю. Под завод в Неваде он получил от местных властей пакет налоговых и прочих льгот на 1.3 млрд. долл. При цене строительства 5. Под завод Тесла в Германии правительство страны расширило базу налоговых льгот на покупку электромобилей. Чтоб под них могли попасть автомобили Тесла. Власти Китая исключили автомобили Тесла из уплаты налога на продажи, таким образом субсидируя каждый из них на сумму 3.6 тыс. долл. По пятому заводу, который будет собирать пикапы Cybertruck, компания поступила еще проще. Объявив, что построят там, где местные дадут больше денег. Пока в этом капсоревновании лидируют Остин в штате Техас, и Талсой в штате Оклахома.PS. Кстати, китайцы тоже ребята непростые. Поставили Маску условие. Начав с 30-ти процентной локализации комплектующих, за год перейти к 100.PPS. Преференции и льготы, это ещё не всё. К нам ни одна автомобильная компания мира не придёт, даже если мы им посторим завод бесплатно. Пока не сгниют по дворам 2.5 млн. евроблях, свезенных за 3 копейки со всей Европы. Такая она, серьмяжная правда жизни."