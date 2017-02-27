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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5757575857595760

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 400
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
47
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
74
Всього голосів : 400
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:39

Starikan
у нас Alex2007 этот J.P.Morgan сделает как два пальца об асфальт...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:45

  Starikan написав:И где они будут работать?
Думаете, китайцы за свои деньги построят здесь заводы?
У них под боком Рашка, политический союзник, исправно снабжающий их углеводородами. И много китайцы там построили?


Это был сарказм. Свой ответ привёл выше.
Никто и никогда сюда не прийдёт. Смиритесь с этим простым фактом.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:51

  Starikan написав:
  p_vovk74 написав:1. Найголовніші умови для ведення бізнесу - це права інвесторів, суди і рівні умови для всіх бізнесменів. Якщо ці умови є - будуть і інвестори, навіть незважаючи на нерозвиненість сервісів або індустрії взагалі. Просто буде інший тип бізнесу.
2. Воно вже так і зроблено. І Ахмєтов і Коломойський регулярно "інвестують" зі своїх кіпрських банків в свої ж українські підприємства. Всі, хто хотів вже давно зробили це саме. І конкуренти їм не дуже потрібні.

Вот и давайте конкретно про права инвесторов, суды и равные условия - как это сделать?
Судей уже пытались разгонять - не прошло. И не пройдет.
Да и Сибарит очень правильно и конкретно (без политики, на чисто экономических примерах) разъяснил, почему к нам слабо идут крупные нерезиденты-инвесторы.

Так что будем по одежке протягивать ножки - экспортировать рабочую силу.

Про то как это сделать - вопроса не было ;-)
Да и не моя это задача, я на это не учился, в этой сфере не работаю и я за это зарплату не получаю. Хотите сами поучастововать - на здоровье.
p_vovk74
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