Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:23
Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.
Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:34
[quote="5002051:Starikan"]
А толку от них? Чтобы погашать предыдущие?
Можете прибавить меня к 61%.[/quote
Тобто краще позичати під 8% деінде?
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:49
В пятницу налили ПДВ на 5,014 млрд.грн.
Всего с начала месяца 11,521 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:58
Нафтогаз в пятницу перечислил дивиденды в бюджет.
Приват дивиденды перечислил ранее на прошлой неделе.
НБУ за неделю купил 424 млн долл.
За июнь 985 млн.дол.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.06.2020......................26,6649
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться Наибольшим положительным для ликвидности фактором стало двукратное сокращение объема суточных сертификатов. Объем недельных сертификатов также сократился. Две трети перечислений в казначейство были компенсированы средствами, высвобожденными с сертификатов. Суммы тендерного рефинанса оказались совсем незначительными, погашение превысило новые кредиты.
В четверг объем валютного рынка вырос с 332.2 до 446.5 млн. Обороты чистые, уровень соответствует среднему докризисному. Объемы клиентских операций также повысились. Предложение умеренно превышало спрос.
Если смотреть более длинные периоды, объем сертификатов все еще слишком высок.
Рост объема ОВГЗ пока не дотягивает до масштабов сокращения сертификатов, намеки есть, но массово процесс еще не пошел. Я бы сказал, что сертификаты перетекли в дивиденды. Они выплачивались со счетов в банках, а суммы крупные.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:20
Причем тут это? На финансовом форуме нет никакого смысла ломать копья об этом.
Хотите чтобы ваши стремления не пропали даром - идите в политику, помогайте политическим партиям, волонтёрствуйте наконец. Тогда от этого будет хоть какой-то толк.
Моё личное мнение - без смены этой власти на патриотическую ничего не будет. С предателями у руля нет никакого смысла ожидать хоть какого-нибудь кардинального решения этих проблем.
Но это, как я уже сказал выше - тема не этого форума и спорить тут по этому поводу не вижу никакого смысла.
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Р - рОкета!
Нічо, зараз прийде Сомик і накине палива на вентилятор!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:36
Насчет "смиритесь" - это не ко мне, а к здешним фантазерам.
Я-то давно смирился.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40
Э, не увиливайте и не прибедняйтесь. Если вы описываете главные условия
значит, знаете гораздо больше.
А если пишете "из общих соображений" - значит, надеетесь на доброго царя Голобородько, который весной всех посадит (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:48
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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