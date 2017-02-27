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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5757575857595760>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:23

Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.

Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:34

[quote="5002051:Starikan"]
А толку от них? Чтобы погашать предыдущие?
Можете прибавить меня к 61%.[/quote

Тобто краще позичати під 8% деінде?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:49

В пятницу налили ПДВ на 5,014 млрд.грн.
Всего с начала месяца 11,521 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:58

Нафтогаз в пятницу перечислил дивиденды в бюджет.
Приват дивиденды перечислил ранее на прошлой неделе.
НБУ за неделю купил 424 млн долл.
За июнь 985 млн.дол.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.06.2020......................26,6649
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться :) Наибольшим положительным для ликвидности фактором стало двукратное сокращение объема суточных сертификатов. Объем недельных сертификатов также сократился. Две трети перечислений в казначейство были компенсированы средствами, высвобожденными с сертификатов. Суммы тендерного рефинанса оказались совсем незначительными, погашение превысило новые кредиты.

В четверг объем валютного рынка вырос с 332.2 до 446.5 млн. Обороты чистые, уровень соответствует среднему докризисному. Объемы клиентских операций также повысились. Предложение умеренно превышало спрос.

  zzzzzz написав:Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.

Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.

Если смотреть более длинные периоды, объем сертификатов все еще слишком высок.
Рост объема ОВГЗ пока не дотягивает до масштабов сокращения сертификатов, намеки есть, но массово процесс еще не пошел. Я бы сказал, что сертификаты перетекли в дивиденды. Они выплачивались со счетов в банках, а суммы крупные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:20

  change_pm написав:
  p_vovk74 написав:
  Starikan написав:Вот и давайте конкретно про права инвесторов, суды и равные условия - как это сделать?
Судей уже пытались разгонять - не прошло. И не пройдет.
Да и Сибарит очень правильно и конкретно (без политики, на чисто экономических примерах) разъяснил, почему к нам слабо идут крупные нерезиденты-инвесторы.

Так что будем по одежке протягивать ножки - экспортировать рабочую силу.

Про то как это сделать - вопроса не было ;-)
Да и не моя это задача, я на это не учился, в этой сфере не работаю и я за это зарплату не получаю. Хотите сами поучастововать - на здоровье.

Мая хата з краю, нічаго не знаю :lol:

А як же громадянське суспільство? Контроль влади і інші солодкі звуки демократії?

зі. Нічого, Путя вже на подході, там такі настрої поощряються.

Причем тут это? На финансовом форуме нет никакого смысла ломать копья об этом.
Хотите чтобы ваши стремления не пропали даром - идите в политику, помогайте политическим партиям, волонтёрствуйте наконец. Тогда от этого будет хоть какой-то толк.
Моё личное мнение - без смены этой власти на патриотическую ничего не будет. С предателями у руля нет никакого смысла ожидать хоть какого-нибудь кардинального решения этих проблем.
Но это, как я уже сказал выше - тема не этого форума и спорить тут по этому поводу не вижу никакого смысла.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.06.2020......................26,6649
Гривна укрепилась на 3 копейки

Р - рОкета! :D
Нічо, зараз прийде Сомик і накине палива на вентилятор! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:36

  lrs7719 написав:
  Starikan написав:И где они будут работать?
Думаете, китайцы за свои деньги построят здесь заводы?
У них под боком Рашка, политический союзник, исправно снабжающий их углеводородами. И много китайцы там построили?
Это был сарказм. Свой ответ привёл выше.
Никто и никогда сюда не прийдёт. Смиритесь с этим простым фактом.

Насчет "смиритесь" - это не ко мне, а к здешним фантазерам.
Я-то давно смирился.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:40

  p_vovk74 написав:
  Starikan написав: Вот и давайте конкретно про права инвесторов, суды и равные условия - как это сделать?
Судей уже пытались разгонять - не прошло. И не пройдет.
Да и Сибарит очень правильно и конкретно (без политики, на чисто экономических примерах) разъяснил, почему к нам слабо идут крупные нерезиденты-инвесторы.
Так что будем по одежке протягивать ножки - экспортировать рабочую силу.
Про то как это сделать - вопроса не было ;-)
Да и не моя это задача, я на это не учился, в этой сфере не работаю и я за это зарплату не получаю. Хотите сами поучастововать - на здоровье.

Э, не увиливайте и не прибедняйтесь. Если вы описываете главные условия
Найголовніші умови для ведення бізнесу - це права інвесторів, суди і рівні умови для всіх бізнесменів. Якщо ці умови є - будуть і інвестори, навіть незважаючи на нерозвиненість сервісів або індустрії взагалі.

значит, знаете гораздо больше.
А если пишете "из общих соображений" - значит, надеетесь на доброго царя Голобородько, который весной всех посадит (с)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:48

  zzzzzz написав:НБУ за неделю купил 424 млн долл.
За июнь 985 млн.дол.
Не торопитесь с цифрой! ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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