Додано: Вів 30 чер, 2020 12:19

zzzzzz написав: Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.



Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ. Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.06.2020......................Гривна укрепилась на 3 копейки.Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешатьсяНаибольшим положительным для ликвидности фактором стало двукратное сокращение объема суточных сертификатов. Объем недельных сертификатов также сократился. Две трети перечислений в казначейство были компенсированы средствами, высвобожденными с сертификатов. Суммы тендерного рефинанса оказались совсем незначительными, погашение превысило новые кредиты.В четверг объем валютного рынка вырос с 332.2 до 446.5 млн. Обороты чистые, уровень соответствует среднему докризисному. Объемы клиентских операций также повысились. Предложение умеренно превышало спрос.Если смотреть более длинные периоды, объем сертификатов все еще слишком высок.Рост объема ОВГЗ пока не дотягивает до масштабов сокращения сертификатов, намеки есть, но массово процесс еще не пошел. Я бы сказал, что сертификаты перетекли в дивиденды. Они выплачивались со счетов в банках, а суммы крупные.