Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 30.06.2020......................26,6649 Гривна укрепилась на 3 копейки. Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки. НБУ в пятницу на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться Наибольшим положительным для ликвидности фактором стало двукратное сокращение объема суточных сертификатов. Объем недельных сертификатов также сократился. Две трети перечислений в казначейство были компенсированы средствами, высвобожденными с сертификатов. Суммы тендерного рефинанса оказались совсем незначительными, погашение превысило новые кредиты.
В четверг объем валютного рынка вырос с 332.2 до 446.5 млн. Обороты чистые, уровень соответствует среднему докризисному. Объемы клиентских операций также повысились. Предложение умеренно превышало спрос.
zzzzzz написав:Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.
Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.
Если смотреть более длинные периоды, объем сертификатов все еще слишком высок. Рост объема ОВГЗ пока не дотягивает до масштабов сокращения сертификатов, намеки есть, но массово процесс еще не пошел. Я бы сказал, что сертификаты перетекли в дивиденды. Они выплачивались со счетов в банках, а суммы крупные.
Я писал пост когда еще не вышел анализ ликвидность. Вы правы отчасти, да, большая часть ушла в казначейство. Но если смотреть в периоде 3 месяца, то остатки ОВГЗ на балансе банков значительно выросли
На 1 апреля было 247 млрд ОВЗГ у банков. А сегодня уже 314 млрд. Рост на 67 млрд.
somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?
Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор
які стовпці па18,5%?!!! про що Ви? Банки мають право змінювати проценти. І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ. З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати? Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5% а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки
Starikan написав:А толку от них? Чтобы погашать предыдущие? Можете прибавить меня к 61%.
Тобто краще позичати під 8% деінде?
Лучше 1) реструктуризировать 2) понемногу выплачивать из ЗВР. Во всяком случае без кучи дополнительных нереалистичных условий.
1) "реструктуризувати" з МВФ не вийде. Нова програма співробітництва - це і є реструктуризація. Позичать ще, щоб віддати старі борги, та відтермінувати нові. 2) виплачувати з ЗВР не можно "помногу" чи "понемногу", треба робити виплати за графіком. Відомо, що борг України перевищує ЗВР, тобто, таким чином можна втратити ЗВР, і залишитись у боргах.
про "кучу условій" - звідки інфа?.. і що саме в них нереалістичне?
somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?
Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор
які стовпці па18,5%?!!! про що Ви? Банки мають право змінювати проценти. І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ. З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати? Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5% а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки