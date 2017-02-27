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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5758575957605761>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:49

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:А толку от них? Чтобы погашать предыдущие?
Можете прибавить меня к 61%.
Тобто краще позичати під 8% деінде?

Лучше 1) реструктуризировать 2) понемногу выплачивать из ЗВР.
Во всяком случае без кучи дополнительных нереалистичных условий.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:49

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.06.2020......................26,6649
Гривна укрепилась на 3 копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться :) Наибольшим положительным для ликвидности фактором стало двукратное сокращение объема суточных сертификатов. Объем недельных сертификатов также сократился. Две трети перечислений в казначейство были компенсированы средствами, высвобожденными с сертификатов. Суммы тендерного рефинанса оказались совсем незначительными, погашение превысило новые кредиты.

В четверг объем валютного рынка вырос с 332.2 до 446.5 млн. Обороты чистые, уровень соответствует среднему докризисному. Объемы клиентских операций также повысились. Предложение умеренно превышало спрос.

  zzzzzz написав:Остатки на недельных сертификатах НБУ сократились до трех-месячного минимума.

Частично ликвидность перетекает в ОВГЗ.

Если смотреть более длинные периоды, объем сертификатов все еще слишком высок.
Рост объема ОВГЗ пока не дотягивает до масштабов сокращения сертификатов, намеки есть, но массово процесс еще не пошел. Я бы сказал, что сертификаты перетекли в дивиденды. Они выплачивались со счетов в банках, а суммы крупные.


Я писал пост когда еще не вышел анализ ликвидность.
Вы правы отчасти, да, большая часть ушла в казначейство. Но если смотреть в периоде 3 месяца, то остатки ОВГЗ на балансе банков значительно выросли

На 1 апреля было 247 млрд ОВЗГ у банков.
А сегодня уже 314 млрд. Рост на 67 млрд.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:51

  Долярчик написав:
  somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?

Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор :mrgreen:


які стовпці па18,5%?!!!
про що Ви?
Банки мають право змінювати проценти.
І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ.
З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати?
Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5%
а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості
Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:58

  Starikan написав:
  холява написав: Но меня все равно УГНЕТАЕТ мысль , почему наше Пролетарское правительство не пускает и не создает условия для захода в Украину крупных инвесторов.??!?

Опять общие слова из учебников, которые так любят на этом форуме.
Расскажите конкретно, как создать эти условия?

Не может он. Потенциал не тот.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:14

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:А толку от них? Чтобы погашать предыдущие?
Можете прибавить меня к 61%.
Тобто краще позичати під 8% деінде?

Лучше 1) реструктуризировать 2) понемногу выплачивать из ЗВР.
Во всяком случае без кучи дополнительных нереалистичных условий.


1) "реструктуризувати" з МВФ не вийде. Нова програма співробітництва - це і є реструктуризація. Позичать ще, щоб віддати старі борги, та відтермінувати нові.
2) виплачувати з ЗВР не можно "помногу" чи "понемногу", треба робити виплати за графіком. Відомо, що борг України перевищує ЗВР, тобто, таким чином можна втратити ЗВР, і залишитись у боргах.

про "кучу условій" - звідки інфа?.. і що саме в них нереалістичне?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:39

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?

Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор :mrgreen:


які стовпці па18,5%?!!!
про що Ви?
Банки мають право змінювати проценти.
І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ.
З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати?
Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5%
а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості
Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки

Долярчик взяв на грудь 100г с утра та тролить
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Отличный курс! Что нужно для обмена - только гривневая и долларовая карты? Какие-то комиссии есть?
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https://news.tut.by/economics/690949.html

ось як потрібно стимулювати кредитування!
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Вот здесь https://mustbe.ml/kurs/ человек постарался, собрал курсы банков.
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