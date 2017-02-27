somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?
Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор
які стовпці па18,5%?!!! про що Ви? Банки мають право змінювати проценти. І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ. З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати? Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5% а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки
А якщо так?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:Долярчик взяв на грудь 100г с утра та тролить
Ну що, облом? Так, трохи фонд перебрав, але коли мене це зупиняло?
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 30 чер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!