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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5758575957605761

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:05

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:
  somilitark написав:Понесли все на депо под 8% годовых в гривне?

Та чекайте, нехай спочатку закінчуться у людей стовпці під 17,5-18,5%(а це до січня наступного року), а тоді вже робіть висновки і продовжуйте накидувати на вентилятор :mrgreen:


які стовпці па18,5%?!!!
про що Ви?
Банки мають право змінювати проценти.
І вони не Марії Терези, і обовязкова Вам проценти поріжуть! Бо зараз 6% ставка НБУ.
З яких радощів Вам па18,5% будуть нараховувати?
Нє ганітє пургу про Ваші стовпчики па 18,5%
а то вже всє тут обзавидовались Вашей вєлікой мудрості
Не жили Ви при саєцкам саюзє, то десятою дорогою оминали банки

А якщо так? :lol:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Долярчик взяв на грудь 100г с утра та тролить

Ну що, облом? :lol:
Зображення
Так, трохи фонд перебрав, але коли мене це зупиняло? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 30 чер, 2020 14:12, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Елементарні речі потрібно доказувати - капець!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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