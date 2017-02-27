Додано: Вів 30 чер, 2020 15:37

Starikan написав: Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Какие волшебные глупости.Начнём с того,что госдолг в валюте 82 ярда,а ЗВР какие?Точно хватит?Внешний валовый долг 140 ярдов,как их можно будет "потихоньку" выплачивать если МВФ и сотоварищи Мудисы присвоят рейтинг дефолт?Как мы сможем сразу всё выплатить,если новых займов просто не будет или будут например под 25% годовых?Кто приполз на коленях к МВФ весной 2015-го иначе маячил полный крах,сделали их точно?ВВП в валюте сейчас 140 ярдов,а станет например 70 при курсе 100,сколько мы сможем выплатить???Проценты хоть потянем?Вы свои несчастные 2000 грн пенсии получите облигациями и фантиками как в 90-хх,на которые купите пачку сигарет.Вот теперь точно можно сказать на кого подействовала пропаганда бениана,на вас она отыгралась от души.Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру.Если бы не МВФ и дядя Сэм,то нас рашисты разорвали бы в клочья ещё в 2014-м,так что не надо поднимать лапу на друзей,лучше бы своего клоуна сепара кернеса сковырнули,намного было бы больше пользы!)))По курсу,а может это дно из дна,улица спокойно по 26.65 наливает.