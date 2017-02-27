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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5758575957605761

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:03

  Starikan написав:Конечно, делать выплаты по графику. Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Звісно, особисто ви ніякого напрягу не відчували і не відчуваєте.
Може, вам зайві 2-3 лярди баксів кишеню не обтяжують. Але, нагадаю, свого часу януковощ за 3 путінських лярди відмовився від асоціації з ЄС, що, врешті-решт призвело до майдану та війни.
  Starikan написав:
про "кучу условій" - звідки інфа?.. і що саме в них нереалістичне?

А вы не читаете многочисленные мУмУрандумы?
Их нереалистичность - экспериментальный факт. Потому что ни одна программа МВФ не была доведена до конца.

Ні, не читаю. Бачу, що ви теж не читаєте, бо по суті нічого не відповіли.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:37

  Starikan написав: Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Какие волшебные глупости.
Начнём с того,что госдолг в валюте 82 ярда,а ЗВР какие?

Точно хватит?
Внешний валовый долг 140 ярдов,как их можно будет "потихоньку" выплачивать если МВФ и сотоварищи Мудисы присвоят рейтинг дефолт?
Как мы сможем сразу всё выплатить,если новых займов просто не будет или будут например под 25% годовых?
Кто приполз на коленях к МВФ весной 2015-го иначе маячил полный крах,сделали их точно? :lol:
ВВП в валюте сейчас 140 ярдов,а станет например 70 при курсе 100,сколько мы сможем выплатить???
Проценты хоть потянем?

Вы свои несчастные 2000 грн пенсии получите облигациями и фантиками как в 90-хх,на которые купите пачку сигарет.

Вот теперь точно можно сказать на кого подействовала пропаганда бениана,на вас она отыгралась от души.
Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру.
Если бы не МВФ и дядя Сэм,то нас рашисты разорвали бы в клочья ещё в 2014-м,так что не надо поднимать лапу на друзей,лучше бы своего клоуна сепара кернеса сковырнули,намного было бы больше пользы!)))

По курсу,а может это дно из дна,улица спокойно по 26.65 наливает.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:39

удолил :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 чер, 2020 15:42, всього редагувалось 2 разів.
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:39

Пошел откуп. Опять будем идти вслед за рублем?
hxbbgaf
 
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