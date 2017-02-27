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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5759576057615762>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:03

  Starikan написав:Конечно, делать выплаты по графику. Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Звісно, особисто ви ніякого напрягу не відчували і не відчуваєте.
Може, вам зайві 2-3 лярди баксів кишеню не обтяжують. Але, нагадаю, свого часу януковощ за 3 путінських лярди відмовився від асоціації з ЄС, що, врешті-решт призвело до майдану та війни.
  Starikan написав:
про "кучу условій" - звідки інфа?.. і що саме в них нереалістичне?

А вы не читаете многочисленные мУмУрандумы?
Их нереалистичность - экспериментальный факт. Потому что ни одна программа МВФ не была доведена до конца.

Ні, не читаю. Бачу, що ви теж не читаєте, бо по суті нічого не відповіли.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:37

  Starikan написав: Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м

Какие волшебные глупости.
Начнём с того,что госдолг в валюте 82 ярда,а ЗВР какие?

Точно хватит?
Внешний валовый долг 140 ярдов,как их можно будет "потихоньку" выплачивать если МВФ и сотоварищи Мудисы присвоят рейтинг дефолт?
Как мы сможем сразу всё выплатить,если новых займов просто не будет или будут например под 25% годовых?
Кто приполз на коленях к МВФ весной 2015-го иначе маячил полный крах,сделали их точно? :lol:
ВВП в валюте сейчас 140 ярдов,а станет например 70 при курсе 100,сколько мы сможем выплатить???
Проценты хоть потянем?

Вы свои несчастные 2000 грн пенсии получите облигациями и фантиками как в 90-хх,на которые купите пачку сигарет.

Вот теперь точно можно сказать на кого подействовала пропаганда бениана,на вас она отыгралась от души.
Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру.
Если бы не МВФ и дядя Сэм,то нас рашисты разорвали бы в клочья ещё в 2014-м,так что не надо поднимать лапу на друзей,лучше бы своего клоуна сепара кернеса сковырнули,намного было бы больше пользы!)))

По курсу,а может это дно из дна,улица спокойно по 26.65 наливает.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:39

Пошел откуп. Опять будем идти вслед за рублем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:52

  Anadonta написав:greenozon

Отличный курс! Что нужно для обмена - только гривневая и долларовая карты? Какие-то комиссии есть?


комісій нема, карти можна замовляти онлайн в ІБ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:06

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............30.06.2020...........01.07.2020
дата розрахунку..............26.06.2020............30.06.2020
Євро.................................29,95.....................29,8677
Долар США......................26,6922.................26,6676
После полудня доллар отыграл четверть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки.
Позже появились сообщения о том, что снижение остановил регулятор весьма масштабной интервенцией. Об этом говорит и отсутствие традиционного предобеденного движения. С 12 до окончания обеда простояли без движения. После обеда очень лениво, в два приема с перекуром, приподнялись на 2 копейки и уравновесились.
Официальный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000. День закончили на уровне открытия, относительно закрытия пятницы опустились на 1.5 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 26.1779 (+1) +49
2018 - 26.3275 (+14) +34

2017 - 26.0234 (-7)
2016 - 24.8284 (-3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:26

16-05:
Харьков 26.70 - 26.71 (утром 26.69 - 26.71).

К вечеру в Харькове наблюдается курсовое разнообразие, курсы продажи у некоторых ПОВ посматривают вверх (26.75). Диапазон цен, покупка-продажа: 26.67..26.70 - 26.71..26.75 (опт).

В Сумах стабильность, в Полтаве один из ПОВ светит прием 26.70 гривен за доллар.

Сумы 26.60 - 26.75 (26.60 - 26.75)
Полтава 26.65..26.70 - 26.72 (26.66 - 26.75)

PS. Лето вносит коррективы, иногда не смогу регулярно анализировать курсы и выкладывать их на форуме. Буду стараться сильно не пропадать ))
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:40

  Patrick написав:16-05:
Харьков 26.70 - 26.71 (утром 26.69 - 26.71).

К вечеру в Харькове наблюдается курсовое разнообразие, курсы продажи у некоторых ПОВ посматривают вверх (26.75). Диапазон цен, покупка-продажа: 26.67..26.70 - 26.71..26.75 (опт).

В Сумах стабильность, в Полтаве один из ПОВ светит прием 26.70 гривен за доллар.

Сумы 26.60 - 26.75 (26.60 - 26.75)
Полтава 26.65..26.70 - 26.72 (26.66 - 26.75)

PS. Лето вносит коррективы, иногда не смогу регулярно анализировать курсы и выкладывать их на форуме. Буду стараться сильно не пропадать ))

В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 ,
куда смотрит АМКУ? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:46

Рада НБУ відмовилася відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років.

У Нацбанку відзначають, що безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:51

Средняя зарплата в мае продолжает оставаться на "карантинном" уровне при растущей безработице.

Падение к докарантинному периоду - на 7,9% номинальная, на 9,1% - реальная. Официальных безработных за период карантина прибавилось на 169 тыс человек (+48%).

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/06/78.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:56

  Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 ,
куда смотрит АМКУ? :mrgreen:

Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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