Starikan написав:Конечно, делать выплаты по графику. Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м
Звісно, особисто ви ніякого напрягу не відчували і не відчуваєте. Може, вам зайві 2-3 лярди баксів кишеню не обтяжують. Але, нагадаю, свого часу януковощ за 3 путінських лярди відмовився від асоціації з ЄС, що, врешті-решт призвело до майдану та війни.
Starikan написав:
про "кучу условій" - звідки інфа?.. і що саме в них нереалістичне?
А вы не читаете многочисленные мУмУрандумы? Их нереалистичность - экспериментальный факт. Потому что ни одна программа МВФ не была доведена до конца.
Ні, не читаю. Бачу, що ви теж не читаєте, бо по суті нічого не відповіли.
Starikan написав: Как мы их делали без особого напряга после получения последнего транша МВФ по предыдущей программе. А вспомните, какой ужас-ужас-ужас нам предрекали еще в 2019м
Какие волшебные глупости. Начнём с того,что госдолг в валюте 82 ярда,а ЗВР какие?
Точно хватит? Внешний валовый долг 140 ярдов,как их можно будет "потихоньку" выплачивать если МВФ и сотоварищи Мудисы присвоят рейтинг дефолт? Как мы сможем сразу всё выплатить,если новых займов просто не будет или будут например под 25% годовых? Кто приполз на коленях к МВФ весной 2015-го иначе маячил полный крах,сделали их точно? ВВП в валюте сейчас 140 ярдов,а станет например 70 при курсе 100,сколько мы сможем выплатить??? Проценты хоть потянем?
Вы свои несчастные 2000 грн пенсии получите облигациями и фантиками как в 90-хх,на которые купите пачку сигарет.
Вот теперь точно можно сказать на кого подействовала пропаганда бениана,на вас она отыгралась от души. Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру. Если бы не МВФ и дядя Сэм,то нас рашисты разорвали бы в клочья ещё в 2014-м,так что не надо поднимать лапу на друзей,лучше бы своего клоуна сепара кернеса сковырнули,намного было бы больше пользы!)))
По курсу,а может это дно из дна,улица спокойно по 26.65 наливает.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............30.06.2020...........01.07.2020 дата розрахунку..............26.06.2020............30.06.2020 Євро.................................29,95.....................29,8677 Долар США......................26,6922.................26,6676 После полудня доллар отыграл четверть копейки. Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе, приподнялись на копейку и остановились. После длинных выходных раскачивались долго. Тольков 11 решились начать торговлю, сузили спред до рабочих двух копеек и неспешно пошли вниз. Прошли 2.5 копейки, ненадолго остановились и опустились еще на полкопейки. Позже появились сообщения о том, что снижение остановил регулятор весьма масштабной интервенцией. Об этом говорит и отсутствие традиционного предобеденного движения. С 12 до окончания обеда простояли без движения. После обеда очень лениво, в два приема с перекуром, приподнялись на 2 копейки и уравновесились. Официальный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000. День закончили на уровне открытия, относительно закрытия пятницы опустились на 1.5 копейки.
Этот день в истории: 2019 - 26.1779 (+1) +49 2018 - 26.3275 (+14) +34
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 , куда смотрит АМКУ?
Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.