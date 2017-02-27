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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5759576057615762

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75


Что это за опт такой странный ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться...


Мышь вытянули из петли, подставив 2 массивных табурета: 25 от ПБ, до 38 (хотя сколько в июне - не очень ясно) - от НАК. свидетели бюджетного чуда говорят о 120 ярда доходов и + 50% г/г. Удивительное - рядом. Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле, кроме НБУ (из траншей), и по какому курсу их вынут из ЗВР и положат в бюджет (каким бы способом "печати" это не производилось)?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Somilitark, а вы вроде в мае грузились на все котлеты по 27 или не так? говорили что дно 27 и надо грести по полной? или я ошибся? как теперь быть с дном и можем ли дойти до 26 июль-август? ваш прогноз на июль?
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:08

  somilitark написав:Неужели падение набирает силу?
судя по по тому что я вижу "в полях" - так и есть
растет разница между госсектором и частным бизнесом
госсектор - сейчас оазис стабильности и высоких доходов

когда выйдет статистика за июль - уверен, у аналитиков будет о чем поговорить
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:16

  freeze написав:
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75


Что это за опт такой странный ?

Это сейчас в Днепре сговорились писать в мессенджерах и на сайтах курс по доллару со спредом в 20 копеек - опт работает по запросу, там курсы индивидуальные. Сегодня к примеру 26,74 была продажа.
Причём по евро, злотым, франкам, рублю и прочим валютам курсы на сайте и в мессенджере указывают нормальные (рабочие) в большинстве. Например, сегодня по евро разница покупка/продажа 15 копеек
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:может ещё за 30.06 будет 2 ярда

это последний день уплаты НДС и акциза. Налить могут много
Serg-ik
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