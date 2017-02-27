Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75
Что это за опт такой странный ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что это за опт такой странный ?
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мышь вытянули из петли, подставив 2 массивных табурета: 25 от ПБ, до 38 (хотя сколько в июне - не очень ясно) - от НАК. свидетели бюджетного чуда говорят о 120 ярда доходов и + 50% г/г. Удивительное - рядом. Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле, кроме НБУ (из траншей), и по какому курсу их вынут из ЗВР и положат в бюджет (каким бы способом "печати" это не производилось)?
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Somilitark, а вы вроде в мае грузились на все котлеты по 27 или не так? говорили что дно 27 и надо грести по полной? или я ошибся? как теперь быть с дном и можем ли дойти до 26 июль-август? ваш прогноз на июль?
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:08
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:16
Это сейчас в Днепре сговорились писать в мессенджерах и на сайтах курс по доллару со спредом в 20 копеек - опт работает по запросу, там курсы индивидуальные. Сегодня к примеру 26,74 была продажа.
Причём по евро, злотым, франкам, рублю и прочим валютам курсы на сайте и в мессенджере указывают нормальные (рабочие) в большинстве. Например, сегодня по евро разница покупка/продажа 15 копеек
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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