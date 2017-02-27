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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5760576157625763>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75


Что это за опт такой странный ?
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Остатки на коррсчетах существенно сократились. Вся ликвидность, более 31 млрд. утекла в казначейство. Мышь передумала вешаться...


Мышь вытянули из петли, подставив 2 массивных табурета: 25 от ПБ, до 38 (хотя сколько в июне - не очень ясно) - от НАК. свидетели бюджетного чуда говорят о 120 ярда доходов и + 50% г/г. Удивительное - рядом. Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле, кроме НБУ (из траншей), и по какому курсу их вынут из ЗВР и положат в бюджет (каким бы способом "печати" это не производилось)?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Somilitark, а вы вроде в мае грузились на все котлеты по 27 или не так? говорили что дно 27 и надо грести по полной? или я ошибся? как теперь быть с дном и можем ли дойти до 26 июль-август? ваш прогноз на июль?
boston09881
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:08

  somilitark написав:Неужели падение набирает силу?
судя по по тому что я вижу "в полях" - так и есть
растет разница между госсектором и частным бизнесом
госсектор - сейчас оазис стабильности и высоких доходов

когда выйдет статистика за июль - уверен, у аналитиков будет о чем поговорить
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:16

  freeze написав:
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75


Что это за опт такой странный ?

Это сейчас в Днепре сговорились писать в мессенджерах и на сайтах курс по доллару со спредом в 20 копеек - опт работает по запросу, там курсы индивидуальные. Сегодня к примеру 26,74 была продажа.
Причём по евро, злотым, франкам, рублю и прочим валютам курсы на сайте и в мессенджере указывают нормальные (рабочие) в большинстве. Например, сегодня по евро разница покупка/продажа 15 копеек
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:может ещё за 30.06 будет 2 ярда

это последний день уплаты НДС и акциза. Налить могут много
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:43

Аукціон - все пішло на податки



Вітаюсь совсіма.
Взяли мало. Місячні, квартальні та піврічні податки всю гривню зʼіли.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 272 167 621,00 грн.

Цікавились тільки короткостроковими. По три чверті та річним повний голяк. 2-3 річки - сльози.

І, здається, відсотки завмерли.

Та на те, завтра купонів віддадуть половину від залученного.

А ось що буде через тиждень! Там восьмого мають налити 9,779 млрд.грн., а наступного дня ще й повернути 671,623 млн. долярів.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 30 чер, 2020 17:47, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле,

Об этом мы узнаем в августе. Чего паниковать раньше времени? :)

Я плохо понимаю, почему наполнение бюджета за счет прибыли государственных компаний вызывает столько паники и возмущения? Неужели было лучше, когда они все были глубоко убыточными и на них тратились деньги из бюджета?
Падение поступлений из традиционных источников, конечно, огорчает, но на то он и кризис. Вечный устойчивый рост никто не обещал. Если правильно пропетлять, в чем я по некоторым причинам сомневаюсь, нынешняя ситуация может стать окном возможностей для серьезных изменений налоговой системы, например, для перехода к налогу на выведенный капитал или для перехода от НДС к налогу с продаж.
  matroSkin написав:каким бы способом "печати" это не производилось

Чудится мне в этой фразе какой-то непонятный страх перед эмиссией :)
Нечего ее бояться, особенно когда она обеспечена поступлением валюты. Сейчас весь мир "печатает", лучшего лекарства для экономики никто пока не придумал. Главное - удержаться от передоза.
А в профилактических целях все "печатают" в небольших количествах постоянно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48

  boston09881 написав:Somilitark, а вы вроде в мае грузились на все котлеты по 27 или не так? говорили что дно 27 и надо грести по полной? или я ошибся? как теперь быть с дном и можем ли дойти до 26 июль-август? ваш прогноз на июль?

Я так рад,что вы зарегистрировались ради меня по-новой и ответили мне,ваш реальный ник часом не дипломнет или более поздний алекс оо6?

Мой прогноз,что с 20-х чисел июля уверенный рост,аграрии придут за валютой,они не верят бредням про покращення,они свои заначки держат под рукой и не в гривне.
Меня 30 копеек не лимитирует,я не шугаюсь из стороны в сторону,я как сказал так и сам поступаю,да немножко купил по 27,но большую часть пустил в капремонт двигателя авто,остальное проел,знаете сейчас тяжёлые времена для бизнеса,так что ни о чём не жалею :P :wink:

п.с. очень интересно наблюдать за госфинансами,что они будут делать во второй половине июля,ведь тогда уже точно начнутся проблемы ибо поступлений будет очень мало,а единый казначейский счёт будет копать дно из дна(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:52

  somilitark написав:Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:


вначале поднять зарплаты чиновникам и увеличить зеленый тариф... :lol:
Амвросий
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