Додано: Вів 30 чер, 2020 17:43

matroSkin написав: Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле, Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле,

matroSkin написав: каким бы способом "печати" это не производилось каким бы способом "печати" это не производилось

Об этом мы узнаем в августе. Чего паниковать раньше времени?Я плохо понимаю, почему наполнение бюджета за счет прибыли государственных компаний вызывает столько паники и возмущения? Неужели было лучше, когда они все были глубоко убыточными и на них тратились деньги из бюджета?Падение поступлений из традиционных источников, конечно, огорчает, но на то он и кризис. Вечный устойчивый рост никто не обещал. Если правильно пропетлять, в чем я по некоторым причинам сомневаюсь, нынешняя ситуация может стать окном возможностей для серьезных изменений налоговой системы, например, для перехода к налогу на выведенный капитал или для перехода от НДС к налогу с продаж.Чудится мне в этой фразе какой-то непонятный страх перед эмиссиейНечего ее бояться, особенно когда она обеспечена поступлением валюты. Сейчас весь мир "печатает", лучшего лекарства для экономики никто пока не придумал. Главное - удержаться от передоза.А в профилактических целях все "печатают" в небольших количествах постоянно.