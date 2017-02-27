Цікавились тільки короткостроковими. По три чверті та річним повний голяк. 2-3 річки - сльози.
І, здається, відсотки завмерли.
Та на те, завтра купонів віддадуть половину від залученного.
А ось що буде через тиждень! Там восьмого мають налити 9,779 млрд.грн., а наступного дня ще й повернути 671,623 млн. долярів.
ВО
Хай щастить!
Вот банки дурачки,не верят в своё счастье,а Сибарит говорит пора их палкой гнать в ОВГЗ,там настоящий мёд Но как-то слабо это мёд берут,он что с горечью? И печатать говорят знающие люди надо,хорошо что 90-ее дедушкам подзабылись ,а тогда такое счастье было,не знали как этот ежегодный двухзначный круговорот падения ВВП остановить,видимо память плохая у аналитегов,потом скажут а зачем так делать было,был ужас,а стал совсем писец
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 , куда смотрит АМКУ?
Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила