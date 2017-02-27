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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5761576257635764>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:57

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.


Цікавились тільки короткостроковими. По три чверті та річним повний голяк. 2-3 річки - сльози.

І, здається, відсотки завмерли.

Та на те, завтра купонів віддадуть половину від залученного.

А ось що буде через тиждень! Там восьмого мають налити 9,779 млрд.грн., а наступного дня ще й повернути 671,623 млн. долярів.

ВО

Хай щастить!



Вот банки дурачки,не верят в своё счастье,а Сибарит говорит пора их палкой гнать в ОВГЗ,там настоящий мёд :P
Но как-то слабо это мёд берут,он что с горечью? 8)
И печатать говорят знающие люди надо,хорошо что 90-ее дедушкам подзабылись ,а тогда такое счастье было,не знали как этот ежегодный двухзначный круговорот падения ВВП остановить,видимо память плохая у аналитегов,потом скажут а зачем так делать было,был ужас,а стал совсем писец :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:04

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Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:11

  Ірина_ написав:Тимофій Милованов - екс-міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відповідає на актуальні запитання

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

За милованушку - только дизлайк
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:39

  Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75

ты видимо до сих пор не в курсе, что отп на таком рынке это разница не более 5-7 коп.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:45

  somilitark написав:
  Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 ,
куда смотрит АМКУ? :mrgreen:

Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.

Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов).
Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!

Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?!
Неужели падение набирает силу?
20% падения ВВП это зелёным по плечу?
Самое время повысить пенсии и з.п. :lol:

А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))

в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:И печатать говорят знающие люди надо,хорошо

Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах, викуп паперів із погашенням у 2021-му і 2022 рр.
Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.
У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.
Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.
У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.
Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:36

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:И печатать говорят знающие люди надо,хорошо

Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах, викуп паперів із погашенням у 2021-му і 2022 рр.
Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.
У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.
Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.
У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.
Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.

Так я не понял,зачем нам опять ходить с протянутой рукой?
Отдавали бы с валютных резервов,у нас их оппой ешь,МВФ только что налил,зачем опять лезть в это ярмо под кабальные условия?
Причём наверное проценты будут всего навсего 8% годовых в долларах,плюс морганам за "посредничество",сколько там они кокетливо умалчивают,а МВФ с 2-3% это зло,Старикан хочет пенсию не 2000,а 800 грн,остальное будет идти на проценты буржуям,ведь ему от сотрудничества с МВФ "ни холодно ни жарко".
Вторая сторона медали это выкуп облигаций с погашением в следующем году? Что это такое? Надо накинуть ещё 4% годовых к имеющимся 8-9%,надо своим пацанам дать доходность 13%?
А терпилам внутри страны платить 2 и ещё удерживать подоходный и военный сбор,ну и на ночь кошмарить нулевой декларацией?
Короче просто ведут к краху,всё делают для обвала,только не системно себя ведут,лохторату втирают в уши,что кредиторы зло и пора их послать,и тут же дают этим кровосисям сумачедчие доходности,красотища,сделали они нас всех вместе :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:39

  somilitark написав:Вторая сторона медали это выкуп облигаций с погашением в следующем году? Что это такое? Надо накинуть ещё 4% годовых к имеющимся 8-9%,надо своим пацанам дать доходность 13%?
А терпилам внутри страны платить 2 и ещё удерживать подоходный и военный сбор,ну и на ночь кошмарить нулевой декларацией?

Видимо кто-то настолько хочет выйти пораньше - что нельзя отказать
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:39

  flyman написав:в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вы с Тернополя,говорят в Франкивську не дуже була погода,ждут компенсаций :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:42

Аукцион слабеньки.

по 3 и 6 мес привлекли по 500 млн.
По 9 и 12 меся аукцион не состоялся.

по двухлеткам привлекли 240 млн
по трехлеткам скромные 5 млн


Ставки размещения не снижались !!!!


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Живите своим умом!
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