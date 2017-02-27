Цікавились тільки короткостроковими. По три чверті та річним повний голяк. 2-3 річки - сльози.
І, здається, відсотки завмерли.
Та на те, завтра купонів віддадуть половину від залученного.
А ось що буде через тиждень! Там восьмого мають налити 9,779 млрд.грн., а наступного дня ще й повернути 671,623 млн. долярів.
ВО
Хай щастить!
Вот банки дурачки,не верят в своё счастье,а Сибарит говорит пора их палкой гнать в ОВГЗ,там настоящий мёд Но как-то слабо это мёд берут,он что с горечью? И печатать говорят знающие люди надо,хорошо что 90-ее дедушкам подзабылись ,а тогда такое счастье было,не знали как этот ежегодный двухзначный круговорот падения ВВП остановить,видимо память плохая у аналитегов,потом скажут а зачем так делать было,был ужас,а стал совсем писец
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75 , куда смотрит АМКУ?
Это не опт,это развод на лоха со спрэдом 20 коп.
Госбюджет спасён,без 30.06 за месяц поступило почти 118 ярдов,НДС тоже налили в полном объёме(11.5 ярдов). Но из этих 118 Нафтогаз дал 39 и голый Приматик 24,т.е. 63 ярда,а так бюджет получил 55 ярдов и военного сбора чуть больше 1,итого 56 ярдов,может ещё за 30.06 будет 2 ярда,итого собрали 58,а в мае 64,зацените глубину падения!!!
Собрали меньше чем в почти карантинном месяце?! Неужели падение набирает силу? 20% падения ВВП это зелёным по плечу? Самое время повысить пенсии и з.п.
А пока Доллярчики балдеют на депо,Стариканы посылают кормящую руку МВФ,всё чудесно прекрасно,но мне лично очень интересно что будет в июле,ведь всех кого можно выдушили,Сибарит говорит пора умножать на ноль заначку банков,волшебный форум,куча интересного)))
в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила
somilitark написав:И печатать говорят знающие люди надо,хорошо
Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах, викуп паперів із погашенням у 2021-му і 2022 рр. Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах. Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs. У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело. Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000. У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу. Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
somilitark написав:И печатать говорят знающие люди надо,хорошо
Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах, викуп паперів із погашенням у 2021-му і 2022 рр. Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах. Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна". Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs. У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело. Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000. У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу. Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.
Так я не понял,зачем нам опять ходить с протянутой рукой? Отдавали бы с валютных резервов,у нас их оппой ешь,МВФ только что налил,зачем опять лезть в это ярмо под кабальные условия? Причём наверное проценты будут всего навсего 8% годовых в долларах,плюс морганам за "посредничество",сколько там они кокетливо умалчивают,а МВФ с 2-3% это зло,Старикан хочет пенсию не 2000,а 800 грн,остальное будет идти на проценты буржуям,ведь ему от сотрудничества с МВФ "ни холодно ни жарко". Вторая сторона медали это выкуп облигаций с погашением в следующем году? Что это такое? Надо накинуть ещё 4% годовых к имеющимся 8-9%,надо своим пацанам дать доходность 13%? А терпилам внутри страны платить 2 и ещё удерживать подоходный и военный сбор,ну и на ночь кошмарить нулевой декларацией? Короче просто ведут к краху,всё делают для обвала,только не системно себя ведут,лохторату втирают в уши,что кредиторы зло и пора их послать,и тут же дают этим кровосисям сумачедчие доходности,красотища,сделали они нас всех вместе
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Вторая сторона медали это выкуп облигаций с погашением в следующем году? Что это такое? Надо накинуть ещё 4% годовых к имеющимся 8-9%,надо своим пацанам дать доходность 13%? А терпилам внутри страны платить 2 и ещё удерживать подоходный и военный сбор,ну и на ночь кошмарить нулевой декларацией?
Видимо кто-то настолько хочет выйти пораньше - что нельзя отказать