Додано: Вів 30 чер, 2020 20:07

zРадио написав: Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала. Т.е. их текущая доходность - 5,15% годовых. Значит новые бумаги разместить дешевле вряд ли удастся. На внутреннем рынке есть и более дешевый доллар - очередное решение сомнительной полезности...

Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала. Т.е. их текущая доходность - 5,15% годовых. Значит новые бумаги разместить дешевле вряд ли удастся. На внутреннем рынке есть и более дешевый доллар - очередное решение сомнительной полезности...

Катя Рожкова объясняла,как правило с матюками,что на внутреннем рынке одни нищеброды,взять "объём" трудно,так что надо брать только "там",видимо комиссии таки немного затягивают салом маникюры после таких размещений,вот и процветает тяга к прекрасному.Плюс Евробонды 2030 это просто глоток воздуха на пике радости от проевропейского правительства и обещания реформ от Маркаровой,это был обыкновенный рекорд по ставкам,не считая МВФ и прочих всемирных банков,плюс они в евро,а тут размещения в долларах,можно накинуть 2 процентных пункта,сейчас ситуация немного другая,так что ориентир доходности это 8%,может ставку в 7.5 преподнесут как даром и классическим "мы отбивались от инвесторов как могли".Да и эти кредитные мутняки всегда вызывали удивление,всё растёт и пухнет,пропаганда кричит день и ночь,что кредиторы это зло,валюту вёдрами выкупают на межбанке,а потом бац,опять побежали за пайкой по заоблачным прайсам,жадные циничные клоуны.