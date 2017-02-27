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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5762576357645765>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:54

  Василь-Рівне написав:Україна готує 12-річний випуск євробондів у доларах, викуп паперів із погашенням у 2021-му і 2022 рр.
Україна планує розмістити новий випуск доларових євробондів із терміном обігу 12 років, повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.
Окрім того, Україна оголосила про тендер щодо викупу єврооблігацій із погашенням у 2021-му й 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв'язку з розміщенням нових боргових паперів, ідеться в документах, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Організаторами розміщення виступають JP Morgan і Goldman Sachs.
У вівторок відбудеться телефонна конференція в рамках підготовки угоди, уточнило джерело.
Згідно з документами, за єврооблігаціями-2021, яких на ринку обертається на $1 млрд 409,282 млн за номіналом ціну викупу визначено в $1035 за $1000 номіналу, а за єврооблігації з погашенням у 2022 році, яких обертається на 1 млрд 383,692 млн, - $1042,5 за $1000.
У матеріалах також зазначено, що більш високий пріоритет віддають викупу єврооблігацій-2021. Україна залишає за собою право на свій власний розсуд купувати більше або менше зазначеного обсягу.
Згідно з документами, тендер буде оголошено 1 липня, а розрахунки намічено на 6 липня.


Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала. Т.е. их текущая доходность - 5,15% годовых. Значит новые бумаги разместить дешевле вряд ли удастся. На внутреннем рынке есть и более дешевый доллар - очередное решение сомнительной полезности...

https://www.boerse-berlin.com/index.php ... 2010033343
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 30 чер, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:07

  zРадио написав:Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала. Т.е. их текущая доходность - 5,15% годовых. Значит новые бумаги разместить дешевле вряд ли удастся. На внутреннем рынке есть и более дешевый доллар - очередное решение сомнительной полезности...

Катя Рожкова объясняла,как правило с матюками,что на внутреннем рынке одни нищеброды,взять "объём" трудно,так что надо брать только "там",видимо комиссии таки немного затягивают салом маникюры после таких размещений,вот и процветает тяга к прекрасному.
Плюс Евробонды 2030 это просто глоток воздуха на пике радости от проевропейского правительства и обещания реформ от Маркаровой,это был обыкновенный рекорд по ставкам,не считая МВФ и прочих всемирных банков,плюс они в евро,а тут размещения в долларах,можно накинуть 2 процентных пункта,сейчас ситуация немного другая,так что ориентир доходности это 8%,может ставку в 7.5 преподнесут как даром и классическим "мы отбивались от инвесторов как могли".

Да и эти кредитные мутняки всегда вызывали удивление,всё растёт и пухнет,пропаганда кричит день и ночь,что кредиторы это зло,валюту вёдрами выкупают на межбанке,а потом бац,опять побежали за пайкой по заоблачным прайсам,жадные циничные клоуны.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:09

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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:17

  Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:Вторая сторона медали это выкуп облигаций с погашением в следующем году? Что это такое? Надо накинуть ещё 4% годовых к имеющимся 8-9%,надо своим пацанам дать доходность 13%?
А терпилам внутри страны платить 2 и ещё удерживать подоходный и военный сбор,ну и на ночь кошмарить нулевой декларацией?

Видимо кто-то настолько хочет выйти пораньше - что нельзя отказать

Спочатку вийти, а потім ввійти.
На 12 років, під смачні безподаткові %

Входит и вьіходит, замечательно вьіходит (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:18

  somilitark написав:
  flyman написав:в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вы с Тернополя,говорят в Франкивську не дуже була погода,ждут компенсаций :?

Жнива на півдні неньки
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала.


а 3 місяці тому торгувались за 57% номінала!!!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:25

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:в іюлі жнива і можна доїти с/г, погода прекрасна, кукурудза вродила

Вы с Тернополя,говорят в Франкивську не дуже була погода,ждут компенсаций :?

Жнива на півдні неньки

Пшеница в основном на юге растёт,минус 10-15% по урожаю и пошла вниз по цене.
Кукуруза там не крепко развита,по кукурузе примерно +5% урожай,но тоже минус по ценам,я давал первые выкладки по урожаю,южане уже побежали собирать,говорят что если затянешь,то всё сгорит к матерям.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:31

  greenozon написав:
  zРадио написав:Евробонды-2030 с купоном 4,375% годовых торгуются сегодня за 85% номинала.


а 3 місяці тому торгувались за 57% номінала!!!


И еще побывают в этой зоне, вероятно :mrgreen: ВВП-варранты вообще ниже 50% ходили. Думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим второе дно (W-shape) - нынешнее ралли на фоне усугубления структурных проблем выглядит весьма сомнительно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:47

  freeze написав:
Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75


Что это за опт такой странный ?

В чём именно странность?
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