Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.
somilitark написав:Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру.
Каким образом сотрудничество в текущем контексте отменит отток трудовых ресурсов?
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