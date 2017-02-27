RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5762576357645765

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:00

  SILVER_UA написав:
  Vadim V написав:В Днепре на опте у всех одинаковые цифры 26-55/ 26-75

ты видимо до сих пор не в курсе, что отп на таком рынке это разница не более 5-7 коп.

Ты из Днепра ? Если да то назови месторасположение (примерное) пары оптобменок?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2444
З нами з: 23.05.14
Подякував: 517 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:12

Ситуація з окремими податками під час карантину була катастрофічною - податкова
Надходження від податку з доходів фізичних осіб під час карантину впали на 10-80%.

Про це йдеться у даних Державної податкової служби.

"В найгірші місяці карантину ситуація була катастрофічна. В торгівлі падіння на більш ніж 80%. В інших галузях обійшлось падінням на 10-30%, незважаючи на жорсткі заходи", - повідомили в ДПС.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/30/662427/
jump
 
Повідомлень: 3077
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:42

Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
goldfinger
 
Повідомлень: 501
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:52

  goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.

ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8594
З нами з: 21.09.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:54

  somilitark написав:Может МВФ не идеален,но это доктор последней инстанции,для идиотов безграмотных,которые имея сумасшедшие ресурсы побираются по всему миру и откровенно отправляют своих граждан батрачить по миру.

Каким образом сотрудничество в текущем контексте отменит отток трудовых ресурсов?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9810
З нами з: 03.11.08
Подякував: 720 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 5762576357645765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], matroSkin, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1943, 1944, 1945
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19441 2384070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 21:44
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 702, 703, 704
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7039 1583970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 11:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 44, 45, 46
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
459 98917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 17:41
jump

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.