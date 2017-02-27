Додано: Вів 30 чер, 2020 22:07

Сибарит написав: matroSkin написав: Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле, Вопрос висит в воздухе: кто потянет долю примерно в 50 ярдов в июле,

Об этом мы узнаем в августе. Чего паниковать раньше времени? Об этом мы узнаем в августе. Чего паниковать раньше времени?

Сибарит написав: Я плохо понимаю, почему наполнение бюджета за счет прибыли государственных компаний вызывает столько паники и возмущения? Неужели было лучше, когда они все были глубоко убыточными и на них тратились деньги из бюджета? Я плохо понимаю, почему наполнение бюджета за счет прибыли государственных компаний вызывает столько паники и возмущения? Неужели было лучше, когда они все были глубоко убыточными и на них тратились деньги из бюджета?

Сибарит написав: Если правильно пропетлять, в чем я по некоторым причинам сомневаюсь,... Если правильно пропетлять, в чем я по некоторым причинам сомневаюсь,...

matroSkin написав: каким бы способом "печати" это не производилось каким бы способом "печати" это не производилось

Сибарит написав: Чудится мне в этой фразе какой-то непонятный страх перед эмиссией Чудится мне в этой фразе какой-то непонятный страх перед эмиссией

Сибарит написав: Главное - удержаться от передоза. А в профилактических целях все "печатают" в небольших количествах постоянно. Главное - удержаться от передоза. А в профилактических целях все "печатают" в небольших количествах постоянно.

Если бы у нас было 12 столпов-кормильцев бюджета, которые стояли бы, как Зодиак, по 1 на месяцИ снимали с них за раз не годовую прибыль. То можно и дальше хрустеть поп-корном.У меня нет паники или возмущения. Хотя я бы предпочел, чтобы такую прибыль приносили, скажем, УЗ, УП или Антонов, а не ПБ, НАК, да и прибыльность НБУ - такое. Дело не в том, что доят, а что коровы закончились. И других идей, кроме "эмиссия по 30 - хорошо, нбу по 26 - плохо" там не видно.Все сомневаются. Или, наоборот, не сомневаются, что в этот раз - нет. Сегодня много цитируют Милованова и Николайчука. Даже у сомнительного Тимофея (в отчете КШЕ):и он сам (забавный, кстати, спич):что, по сути, есть 2 сценария: негативный (как у нормальных ЕМ) и 2-й (как у нас). О чем честно намекнул МВФ своими прогнозом. Стресс-тестирование для альтернативно одаренных.Перед гранатой в руках обезьяны.я не буду тут давать пруф на вредные советы главы подкомитета по очистке. сори, развития конкуренции (при желании увидеть новые глубины, гуглить буймистер).вот и экс-МЕРТ говорит: начиная печатать, у нас никогда не могут остановиться. еще говорит: "культура кидка". Он с пацанами намурчался, тут ему верить можно