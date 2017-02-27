Ты из Днепра ? Если да то назови месторасположение (примерное) пары оптобменок?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:00
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:12
Ситуація з окремими податками під час карантину була катастрофічною - податкова
Надходження від податку з доходів фізичних осіб під час карантину впали на 10-80%.
Про це йдеться у даних Державної податкової служби.
"В найгірші місяці карантину ситуація була катастрофічна. В торгівлі падіння на більш ніж 80%. В інших галузях обійшлось падінням на 10-30%, незважаючи на жорсткі заходи", - повідомили в ДПС.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:42
Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:52
ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:54
Каким образом сотрудничество в текущем контексте отменит отток трудовых ресурсов из страны? У нас стали раздавать средства для поддержания покупательской способности граждан или поднятия туризма внутри страны, как это делают в других странах?
п.с. Отдельное спасибо обслуживающему персоналу за чистоту на форуме после воскресных поседелок и нехитрое отношение к потраченному на общение времени форумчан.
Black Jack - White Business
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:07
Если бы у нас было 12 столпов-кормильцев бюджета, которые стояли бы, как Зодиак, по 1 на месяц И снимали с них за раз не годовую прибыль. То можно и дальше хрустеть поп-корном.
У меня нет паники или возмущения. Хотя я бы предпочел, чтобы такую прибыль приносили, скажем, УЗ, УП или Антонов, а не ПБ, НАК, да и прибыльность НБУ - такое. Дело не в том, что доят, а что коровы закончились. И других идей, кроме "эмиссия по 30 - хорошо, нбу по 26 - плохо" там не видно.
Все сомневаются. Или, наоборот, не сомневаются, что в этот раз - нет. Сегодня много цитируют Милованова и Николайчука. Даже у сомнительного Тимофея (в отчете КШЕ):
и он сам (забавный, кстати, спич):
что, по сути, есть 2 сценария: негативный (как у нормальных ЕМ) и 2-й (как у нас). О чем честно намекнул МВФ своими прогнозом. Стресс-тестирование для альтернативно одаренных.
Перед гранатой в руках обезьяны.
я не буду тут давать пруф на вредные советы главы подкомитета по очистке. сори, развития конкуренции (при желании увидеть новые глубины, гуглить буймистер).
вот и экс-МЕРТ говорит: начиная печатать, у нас никогда не могут остановиться. еще говорит: "культура кидка". Он с пацанами намурчался, тут ему верить можно
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51
somilitark "Кукуруза там не крепко развита,по кукурузе примерно +5% урожай,но тоже минус по ценам,я давал первые выкладки по урожаю,южане уже побежали собирать,говорят что если затянешь,то всё сгорит к матерям.".
Позволю себе усомниться в прогнозе по кукурузе - вчера проезжал полями - она почти сухая.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:56
Станом на зараз 1798, а було сьогодні і 1802 з копійками... Напевне рекорд за багато останніх років! Тепер шлях на 1850, а потім і на 1870... Шо там десь Ден пропав, цікаво він скинув свої запаси чи ще тримає?!
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:58
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:00
інфляція долара і 15% була, і що?
https://fi202x.blogspot.com/
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