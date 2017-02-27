goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.
goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.
ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.
zzzzzz написав:Нбу вчера 403 млн долларов купил на межбанке.
как так все плохо а ЗВР пополняются ? Делай как НБУ ! и будет тебе счастье. Я что-то не помню когда НБУ неудачно проспекулировал
в 2014 году. продавал по 12-15. откупать начал в в 2015 году, минимум по 21-22, используя "административные ножницы" и то, уже точно не помню, перепадало ли ему что-то по 21-22. А вот по 25 и выше нормально откуп шел.
Наличный и безналичный доллар практически не отличаются, поэтому надо смотреть на общую сумму. А всего в этом году уже напечатано и вброшено 18 триллионов. С одной стороны это плохо. Все подорожает. А с другой, каждый житель планеты (и мы с вами в том числе) мгновенно стали богаче от этого на $2250. Вы еще не заметили? Внимательно пересчитывайте ваши накопления. Со дня на день прийдут и к вам.