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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5763576457655766

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:15

  flyman написав:
  Zebra написав:
  goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.

ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/

інфляція долара і 15% була, і що?

ніколи 15% у цьому столітті не було
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:25

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/

інфляція долара і 15% була, і що?

ніколи 15% у цьому столітті не було

а де було вказано, що в цьому столітті?
Чи ти з покоління Z?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:08

  Zebra написав:
  goldfinger написав:Какой бы фантастический идиотизм не становился реальностью...парад путлера, рогозин в космосе,решение ксу,зеленский президент,трамп президент,печать фрс...все равно физика и законы мироздания настигнут.печать валюты развивающихся стран при падающем ввп них...чем хорошим не заканчивается.

ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/

ФРС США начала изъятие долларов
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/f ... 1029346281
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:13

  zzzzzz написав:Нбу вчера 403 млн долларов купил на межбанке.
:shock: как так все плохо а ЗВР пополняются ?
Делай как НБУ ! и будет тебе счастье. Я что-то не помню когда НБУ неудачно проспекулировал
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:30

  yama написав:
  zzzzzz написав:Нбу вчера 403 млн долларов купил на межбанке.
:shock: как так все плохо а ЗВР пополняются ?
Делай как НБУ ! и будет тебе счастье. Я что-то не помню когда НБУ неудачно проспекулировал


в 2014 году.
продавал по 12-15.
откупать начал в в 2015 году, минимум по 21-22, используя "административные ножницы" и то, уже точно не помню, перепадало ли ему что-то по 21-22. А вот по 25 и выше нормально откуп шел.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:50

  Zebra написав:ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/


Наличный и безналичный доллар практически не отличаются, поэтому надо смотреть на общую сумму. А всего в этом году уже напечатано и вброшено 18 триллионов.
С одной стороны это плохо. Все подорожает. А с другой, каждый житель планеты (и мы с вами в том числе) мгновенно стали богаче от этого на $2250. Вы еще не заметили? Внимательно пересчитывайте ваши накопления. Со дня на день прийдут и к вам.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 5763576457655766
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