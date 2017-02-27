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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5764576557665767

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:13

Структурные проблемы в экономике усугубляются.

Как и ожидалось, импорт в июне восстановился практически на докризисном уровне, а экспорт - продолжил падать все глубже.

Импорт поддерживается искусственно завышенным курсом гривны, в апреле-мае он (импорт) проседал преимущественно за счет ситуативного снижения стоимости энергоносителей, а не падения натуральных объемов.

Экспорт при этом падает системно, поскольку системно валится промышленное производство. Причина, снова таки, в завышенном курсе гривне, увеличивающем себестоимость и ограничивающем конкурентные возможности, а также возросших в последние месяцы удельных издержках производителей на электроэнергию - спасибо "зеленому" лобби. Его (экспорт) не спасают даже рекордные объемы продаж зерновых прошедшего маркетингового года на внешних рынках (https://delo.ua/business/ukraina-pobila ... er-370089/)

Итог - внешнеторговый баланс вновь резко отрицательный. За один июнь - 630 млн долларов!

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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:23

  jump написав:
  Вкладчик1234 написав:Наличный доллар, золото, акции FAANG.
Некоторые ещё битон употребляют.


долар само собою, але й потрібна диверсифікація.
золото - рудимент минулого.
бетон - в минулому.

Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:25

  boston09881 написав:
  jump написав:
  Вкладчик1234 написав:Наличный доллар, золото, акции FAANG.
Некоторые ещё битон употребляют.


долар само собою, але й потрібна диверсифікація.
золото - рудимент минулого.
бетон - в минулому.


почему золото рудимент? оно растет сейчас четко

Не просто росте, а поновлює багаторічні максимуми! Хто в свій час вклався - нині в хорошому наварі!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:31

  Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!

"Лишние" деньги могут надуть пузырь в любом месте (хоть золото, хоть биткоэн, хоть мусорные бумаги)

Но это может быть не рост, а инфляция доллара
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:48

  Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!


Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:54

Намечается большой исход нерезов из овгз?
В прошлом году летом зашло ~$3 млрд на годовые выпуски.
https://biz.censor.net.ua/news/3143032/ ... milliardov
Время платить по счетам июль-август 8)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:55

  Искатель написав:
  Qwerty написав:Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!


Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.

У Кверти всё немножко не так.
Он отвечает только на сообщения минимум 2-х недельной давности,видимо с котировками точно тоже самое, он их видит через 2 недели :mrgreen:

А можно Ваш комментарий что там на МБ происходит? Нафтогаз уже выдоили, думают как жить без кормящей сиськи?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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