Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:13
Структурные проблемы в экономике усугубляются.
Как и ожидалось, импорт в июне восстановился практически на докризисном уровне, а экспорт - продолжил падать все глубже.
Импорт поддерживается искусственно завышенным курсом гривны, в апреле-мае он (импорт) проседал преимущественно за счет ситуативного снижения стоимости энергоносителей, а не падения натуральных объемов.
Экспорт при этом падает системно, поскольку системно валится промышленное производство. Причина, снова таки, в завышенном курсе гривне, увеличивающем себестоимость и ограничивающем конкурентные возможности, а также возросших в последние месяцы удельных издержках производителей на электроэнергию - спасибо "зеленому" лобби. Его (экспорт) не спасают даже рекордные объемы продаж зерновых прошедшего маркетингового года на внешних рынках (
https://delo.ua/business/ukraina-pobila ... er-370089/
)
Итог -
внешнеторговый баланс вновь резко отрицательный
. За один июнь - 630 млн долларов!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:23
jump написав: Вкладчик1234 написав:
Наличный доллар, золото, акции FAANG.
Некоторые ещё битон употребляют.
долар само собою, але й потрібна диверсифікація.
золото - рудимент минулого.
бетон - в минулому.
Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:25
boston09881 написав: jump написав: Вкладчик1234 написав:
Наличный доллар, золото, акции FAANG.
Некоторые ещё битон употребляют.
долар само собою, але й потрібна диверсифікація.
золото - рудимент минулого.
бетон - в минулому.
почему золото рудимент? оно растет сейчас четко
Не просто росте, а поновлює багаторічні максимуми! Хто в свій час вклався - нині в хорошому наварі!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:31
Qwerty написав:
Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
"Лишние" деньги могут надуть пузырь в любом месте (хоть золото, хоть биткоэн, хоть мусорные бумаги)
Но это может быть не рост, а инфляция доллара
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:48
Qwerty написав:
Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:54
Намечается большой исход нерезов из овгз?
В прошлом году летом зашло ~$3 млрд на годовые выпуски.
https://biz.censor.net.ua/news/3143032/ ... milliardov
Время платить по счетам июль-август
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Сер 01 лип, 2020 11:55
Искатель написав: Qwerty написав:
Рудимент минулого станом на зараз - 1807 доларів за унцію! З перспективою ще більшого росту!
Я вибачаюсь, а де Ви такі ціни дивитесь? Я от бачу на 11:47 01.07.20 - 1787 за тр.унцію.
У Кверти всё немножко не так.
Он отвечает только на сообщения минимум 2-х недельной давности,видимо с котировками точно тоже самое, он их видит через 2 недели
А можно Ваш комментарий что там на МБ происходит? Нафтогаз уже выдоили, думают как жить без кормящей сиськи?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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