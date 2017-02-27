дядя Caша написав:
in memory of
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0057(-0,00192). ПРИПАЛИ. Йшло додолу по 0,57 копійки за добу. Це майже в 3 рази швидше чим падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0060(+ 0,0051). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,60 копійки за добу. Це на 9 сотих копійки швидше. Потяг повільно йде на Богодухів, хоч трохи і пришвидшився. Та він все ніяк не перетне 26 грн./дол.
Повні оберти МБ за тиждень 1869,23(1273,08) млн. долярів. Виросли і добряче. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 373,85 (254,62) млн.дол. Вони нарешті перевищили Середньоарифметичні оберти за рік на добу 363,74 (363,30) млн. грн., які також підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Звідкіля такий підскок обертів? Як на мене, то не вихід з карантину, а останній тиждень сплати місячних та квартальних податків. Літо, бізнесдіяльність вщухає, а ковід не поспішає відступати. Починають задіювати другу чергу лікарень
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7536(26,6165) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9787(25,9486) грн./дол. і це на 0,77(0,67) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 2.98(2.57) відсотка. Підросли.
Доляр по року перекуплено на 77 копійок.
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6522(26,7657) грн./$. Воно ПРИПАЛО. Впало більшим чином завдяки найбільшому продажу найдешевшого доляра у вівторок.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ПОГЛЯДАЄ ВГОРУ!!! Я Б ДОЧЕКАВСЯ ПОЧАТКУ ЗНИЖЕННЯ І ...
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6522 грн./дол.!
ВО
Хай щастить!