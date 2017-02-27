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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5766576757685769

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 401
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
48
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 401
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:58

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0057(-0,00192). ПРИПАЛИ. Йшло додолу по 0,57 копійки за добу. Це майже в 3 рази швидше чим падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0060(+ 0,0051). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,60 копійки за добу. Це на 9 сотих копійки швидше. Потяг повільно йде на Богодухів, хоч трохи і пришвидшився. Та він все ніяк не перетне 26 грн./дол. :(

Повні оберти МБ за тиждень 1869,23(1273,08) млн. долярів. Виросли і добряче. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 373,85 (254,62) млн.дол. Вони нарешті перевищили Середньоарифметичні оберти за рік на добу 363,74 (363,30) млн. грн., які також підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Звідкіля такий підскок обертів? Як на мене, то не вихід з карантину, а останній тиждень сплати місячних та квартальних податків. Літо, бізнесдіяльність вщухає, а ковід не поспішає відступати. Починають задіювати другу чергу лікарень :cry:

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7536(26,6165) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9787(25,9486) грн./дол. і це на 0,77(0,67) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 2.98(2.57) відсотка. Підросли.

Доляр по року перекуплено на 77 копійок.

Кому потрібна гривня, доляр треба продавати. :!:

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6522(26,7657) грн./$. Воно ПРИПАЛО. Впало більшим чином завдяки найбільшому продажу найдешевшого доляра у вівторок.

BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ПОГЛЯДАЄ ВГОРУ!!! Я Б ДОЧЕКАВСЯ ПОЧАТКУ ЗНИЖЕННЯ І ... :!:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6522 грн./дол.!

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07

  Moneta написав:
  Alex2006 написав:Очень на это надеюсь, а то если НБУ будет только выкупать бакс, то его прибыль будет не так велика) А так накормят дорогим баксом и заработают еще ресурсы в бюджет. Но на практике конечно такого ждать не стоит, нерезы не дураки чтобы покупать дорогой бакс, что они продемонстрировали уже на протяжении длительного периода.


да, 5й месяц демонстрируют :lol:

  zzzzzz написав:Зображення[/url]

Ну да. Эта табличка показывает, что нерезы выходили ПОНЕМНОГУ, именно чтобы не провоцировать рост и не покупать бакс задорого. Так они будут поступать и впредь, ведь сейчас нам налили транш, стало еще проще. А вы можете продолжать ждать очередные "ракеты" :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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