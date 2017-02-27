дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0057(-0,00192). ПРИПАЛИ. Йшло додолу по 0,57 копійки за добу. Це майже в 3 рази швидше чим падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0060(+ 0,0051). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,60 копійки за добу. Це на 9 сотих копійки швидше. Потяг повільно йде на Богодухів, хоч трохи і пришвидшився. Та він все ніяк не перетне 26 грн./дол.
Повні оберти МБ за тиждень 1869,23(1273,08) млн. долярів. Виросли і добряче. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 373,85 (254,62) млн.дол. Вони нарешті перевищили Середньоарифметичні оберти за рік на добу 363,74 (363,30) млн. грн., які також підросли. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Звідкіля такий підскок обертів? Як на мене, то не вихід з карантину, а останній тиждень сплати місячних та квартальних податків. Літо, бізнесдіяльність вщухає, а ковід не поспішає відступати. Починають задіювати другу чергу лікарень
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7536(26,6165) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9787(25,9486) грн./дол. і це на 0,77(0,67) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 2.98(2.57) відсотка. Підросли.
Доляр по року перекуплено на 77 копійок.
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,6522(26,7657) грн./$. Воно ПРИПАЛО. Впало більшим чином завдяки найбільшому продажу найдешевшого доляра у вівторок.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК ПОГЛЯДАЄ ВГОРУ!!! Я Б ДОЧЕКАВСЯ ПОЧАТКУ ЗНИЖЕННЯ І ...
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,6522 грн./дол.!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
KirillT8 написав:Нафтогаз перечислил 35,77 млрд. гривен на виплату дивидендов. А вот про перечисление 3,85 млрд. гривен в спецфонд держ. бюджета пока неизвестно. Т.е. можно сказать, что июнь Кабмин кое-как закрыл.
На сегодняшнее утро до держбюджета надийшло 71 ярд,плюс военного сбора примерно 1.5,но надо понимать,что НДС таки стали наливать, уже видшкодовано 6.5 ярда.
По суммам можно сказать,что Нафтогаз перечислял деньги,но явно не всю сумму.
Да, всё верно 3,05 млрд. в спецфонд перечислили вчера 30.06.20 уже после 19.00 вечера.
Востаннє редагувалось KirillT8 в Сер 01 лип, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
НБУ продовжує кожні пʼять копійок донизу проводити інтервенції. Може не тільки мені цікаво які параметри зміни курсу доляра як додолу так і вгору використовує НБУ для проведення інтервенцій на міжбанку? Може хто небудь надати такі правила? Чому існує асіметрія в інтервенціях гривні і валюти від НБУ на міжбанку?
Вот да, уже поднялись на межбанке больше чем на 10 копеек, а сглаживания колебаний все еще нет.
kwon написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.
Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.
Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.
гулять так гулять, інфляція буде 20+%, курс ПА30+
Не факт. Просто уволят-"переведут на конверт" у кого ниже, или будут оформлять на 0,0001 ставки
Таким образом, и минималка, и средняя - на бумаге станут выше. А по факту электорат может и меньше получить (например за счёт снятия премий)
Ловкость рук
Обычный замаскированный подьем налогов. Взять в белую кого нибудь на пару дней в неделю консьержем, уборщиком, студента вечером в будку делать кофе и тд, станет более напряжно для ОСМД, мелкого работаделя. ЕСВ платят же все равно с полной минималки.
Сейчас появятся обьявления на подьездах, в маршрутках －В связи с увеличением минимальной зарплаты мы вынуждены поднять тарифы, стоимость и тд.