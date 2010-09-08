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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5768576957705771>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:37

  freeze написав:Обычный замаскированный подьем налогов. Взять в белую кого нибудь на пару дней в неделю консьержем, уборщиком, студента вечером в будку делать кофе и тд, станет более напряжно для ОСМД, мелкого работаделя.
ЕСВ платят же все равно с полной минималки.

Сейчас появятся обьявления на подьездах, в маршрутках －В связи с увеличением минимальной зарплаты мы вынуждены поднять тарифы, стоимость и тд.

Согласен.
Вместо того, чтобы ввести минимальный необлагаемый годовой доход, как в США и Британии, или хотя бы снизить или отменить НДС на еду и лекарства - керманычи продолжают ещё больше стричь пересичных, и меньше кормить
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:42

суттєво (порівняно із поередніми днями) зросли курси в онлайн банкінгах
+8/9/10 і більше коп
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Обычный замаскированный подьем налогов. Взять в белую кого нибудь на пару дней в неделю консьержем, уборщиком, студента вечером в будку делать кофе и тд, станет более напряжно для ОСМД, мелкого работаделя.
ЕСВ платят же все равно с полной минималки.
Сейчас появятся обьявления на подьездах, в маршрутках －В связи с увеличением минимальной зарплаты мы вынуждены поднять тарифы, стоимость и тд.
Согласен.
Вместо того, чтобы ввести минимальный необлагаемый годовой доход, как в США и Британии, или хотя бы снизить или отменить НДС на еду и лекарства - керманычи продолжают ещё больше стричь пересичных, и меньше кормить
1 Інфляція йде
2 Поки мінімалка не стане вищою від реально отриманої зарплати - доти підняття мінімалки =виведення бізнесу з сірої на біло
3 До мінімалки привязані податкові платежі 2 млн підприємців(з яких 1 млн на Єдиному) - як на мене це також в плюс для Бюджету.

Висновок
5 млн осіб втратять в 2020 році приблизно 1 млрд грн (збільшення оподаткування)
2 млн бюджетників в 2020 році отримають 1,2 млрд грн ( з яких 0,8 млрд - збільшення чистих доходів)
По суті - це переливання з пустого в порожнє
Не самі найбагатші -поділяться з найбіднішими.
Грошей в групі не самі найбагатші+найбідніші - не збільшиться.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 лип, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:50

  kwon написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.

Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.
Збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис грн", - сказав Шмигаль.
"Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції, наших виробників. Це матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в частині сплати податків, сплати пенсійних внесків" , - додав прем'єр.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:53

За 2,5 месяца существования антикризисной программы поддержки бизнеса "5-7-9" было выдано "целых" 899 кредитов на общую сумму 810 млн гривен. Что равняется 0,027% ВВП.

Для сравнения, программа антикризисной поддержки бизнеса в США составляет на сегодня 877 млрд долларов, что равняется 4,5% ВВП, и новые стимулирующие пакеты - в разработке.

Это все, что нужно понимать о качестве антикризисного менеджмента...

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... raObertiv-
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:56

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............01.07.2020............02.07.2020
дата розрахунку.............30.06.2020.............01.07.2020
Євро................................29,8677..................29,9971
Долар США.....................26,6676..................26,77
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе резво выросли еще на 3 копейки, после чего рынок уравновесился. Больше до 12 движений не было.
После 12 очень плано приподнялись на копейку и ушли на обед. После обеда оказалось, что валюты на всех желающих не хватило, и начался достаточно интенсивный рост. С 14-20 до 15-30 выросли на 9 копеек.
Официальный курс встретили котировками 26.8500 - 26.8700. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Рост курса после масштабных интервенций регулятора накануне привычен, но сегодняшний рост можно попытаться объяснить еще одним фактором. 4 июля США празднуют День Независимости. Т.к. праздник выпадает на субботу, выходным днем станет пятница. Покупка валюты в режиме том в пятницу становится особо непривлекательной, т.к. из-за последующих выходных том превращается в "когда-нибудь". Подозреваю, что особо дальновидные покупатели вышли на рынок уже сегодня.

Этот день в истории:
2019 - 26.1790 (-3) +60
2018 - 26.2327 (-9) +54

2017 - 26.0234 (-7)
2016 - 24.8214 (-0)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:04

  greenozon написав:суттєво (порівняно із поередніми днями) зросли курси в онлайн банкінгах
+8/9/10 і більше коп

Наличный курс доллара также существенно вырос. 15-50:

Харьков 26.78 - 26.82.
Наблюдается разнообразие курсов. В целом по сравнению с утром доллар добавил в цене 6-7 копеек в покупке и 10-12 в продаже. Индикативно в 9 утра американская валюта стоила: 26.69 - 26.72.
Текущие цены наличного доллара: 26.75..26.78 - 26.82..26.85

Сумы 26.65 - 26.80 (26.60 - 26.75)
Полтава 26.75 - 26.83 (26.60 - 26.73)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чём растём? :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:16

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:
  kwon написав:Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.

гулять так гулять, інфляція буде 20+%, курс ПА30+

Не факт.
Просто уволят


да.

  Вкладчик1234 написав:-"переведут на конверт" у кого ниже, или будут оформлять на 0,0001 ставки :)

Нет. За первое многозначньіе штрафьі, а второе никак не поможет - ЕСВ по основному месту работьі платится с полной минималки.

  Вкладчик1234 написав:Таким образом, и минималка, и средняя - на бумаге станут выше.

Да. Как и безработица.

  Вкладчик1234 написав:А по факту электорат может и меньше получить (например за счёт снятия премий) :)


Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40

  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.

Угу, из двух уборщиц по 3, сделают одну, но по 5.
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