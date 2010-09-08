freeze написав:Обычный замаскированный подьем налогов. Взять в белую кого нибудь на пару дней в неделю консьержем, уборщиком, студента вечером в будку делать кофе и тд, станет более напряжно для ОСМД, мелкого работаделя. ЕСВ платят же все равно с полной минималки.
Сейчас появятся обьявления на подьездах, в маршрутках －В связи с увеличением минимальной зарплаты мы вынуждены поднять тарифы, стоимость и тд.
Согласен. Вместо того, чтобы ввести минимальный необлагаемый годовой доход, как в США и Британии, или хотя бы снизить или отменить НДС на еду и лекарства - керманычи продолжают ещё больше стричь пересичных, и меньше кормить
freeze написав:Обычный замаскированный подьем налогов. Взять в белую кого нибудь на пару дней в неделю консьержем, уборщиком, студента вечером в будку делать кофе и тд, станет более напряжно для ОСМД, мелкого работаделя. ЕСВ платят же все равно с полной минималки. Сейчас появятся обьявления на подьездах, в маршрутках －В связи с увеличением минимальной зарплаты мы вынуждены поднять тарифы, стоимость и тд.
Согласен. Вместо того, чтобы ввести минимальный необлагаемый годовой доход, как в США и Британии, или хотя бы снизить или отменить НДС на еду и лекарства - керманычи продолжают ещё больше стричь пересичных, и меньше кормить
1 Інфляція йде 2 Поки мінімалка не стане вищою від реально отриманої зарплати - доти підняття мінімалки =виведення бізнесу з сірої на біло 3 До мінімалки привязані податкові платежі 2 млн підприємців(з яких 1 млн на Єдиному) - як на мене це також в плюс для Бюджету.
Висновок 5 млн осіб втратять в 2020 році приблизно 1 млрд грн (збільшення оподаткування) 2 млн бюджетників в 2020 році отримають 1,2 млрд грн ( з яких 0,8 млрд - збільшення чистих доходів) По суті - це переливання з пустого в порожнє Не самі найбагатші -поділяться з найбіднішими. Грошей в групі не самі найбагатші+найбідніші - не збільшиться.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 01 лип, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
kwon написав:С 1 сентября 2020 года минимальная заработная плата вырастет до 5 тысяч гривен.
Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины в среду, 1 июля.
Кроме того, правительство утвердило повышение "минималки" с 1 января 2021 года - до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысяч.
Збільшення мінімальної зарплати дозволить підвищити купівельний попит і збільшить відрахування податків до державного бюджету. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. "Є економічні розрахунки, є підстави, і підвищення рівня мінімальної зарплати дає позитивний ефект для економіки країни. Тому ми плануємо з 1 вересня цього року встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року вона збільшиться до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року - до 6,5 тис грн", - сказав Шмигаль. "Таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції, наших виробників. Це матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в частині сплати податків, сплати пенсійних внесків" , - додав прем'єр.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............01.07.2020............02.07.2020 дата розрахунку.............30.06.2020.............01.07.2020 Євро................................29,8677..................29,9971 Долар США.....................26,6676..................26,77 После полудня доллар прибавил еще 2 копейки. Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе резво выросли еще на 3 копейки, после чего рынок уравновесился. Больше до 12 движений не было. После 12 очень плано приподнялись на копейку и ушли на обед. После обеда оказалось, что валюты на всех желающих не хватило, и начался достаточно интенсивный рост. С 14-20 до 15-30 выросли на 9 копеек. Официальный курс встретили котировками 26.8500 - 26.8700. За день выросли на 13 копеек относительно открытия и на 16 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Рост курса после масштабных интервенций регулятора накануне привычен, но сегодняшний рост можно попытаться объяснить еще одним фактором. 4 июля США празднуют День Независимости. Т.к. праздник выпадает на субботу, выходным днем станет пятница. Покупка валюты в режиме том в пятницу становится особо непривлекательной, т.к. из-за последующих выходных том превращается в "когда-нибудь". Подозреваю, что особо дальновидные покупатели вышли на рынок уже сегодня.
Этот день в истории: 2019 - 26.1790 (-3) +60 2018 - 26.2327 (-9) +54
greenozon написав:суттєво (порівняно із поередніми днями) зросли курси в онлайн банкінгах +8/9/10 і більше коп
Наличный курс доллара также существенно вырос. 15-50:
Харьков 26.78 - 26.82. Наблюдается разнообразие курсов. В целом по сравнению с утром доллар добавил в цене 6-7 копеек в покупке и 10-12 в продаже. Индикативно в 9 утра американская валюта стоила: 26.69 - 26.72. Текущие цены наличного доллара: 26.75..26.78 - 26.82..26.85