На тому, на чому і падали. Це ринок. Він має таку здатність, дихати. Он шановний Сибарит припускає, що покупці вирішили заздалегідь отримати зеленого через День Незалежності в Штатах і створили попит.
Пробував сьогодні купити в Альфі по 26,78. Додаток не давав це зробити. Писав, що технічні проблеми. Тільки що купив трішки, але вже по 26,85.
Франківськ зранку світив нижче 26,7 на продажу. Але на скільки то було реально мені не відомо. Зараз в районі 26,8 на продаж.
В останні два місяці практично мінімум хороших новин в пресі. Якась одна тотальна зрада. Це в мене таке суб'єктивне сприйняття чи Зелені можуть дати нам про....ся по-крутіше ніж ніж представники Донбасу коли вони були при владі?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!