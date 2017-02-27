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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5768576957705771

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:08

  Captain Obvious написав:На чём растём? :D

На тому, на чому і падали. Це ринок. Він має таку здатність, дихати. Он шановний Сибарит припускає, що покупці вирішили заздалегідь отримати зеленого через День Незалежності в Штатах і створили попит.

Пробував сьогодні купити в Альфі по 26,78. Додаток не давав це зробити. Писав, що технічні проблеми. Тільки що купив трішки, але вже по 26,85.

Франківськ зранку світив нижче 26,7 на продажу. Але на скільки то було реально мені не відомо. Зараз в районі 26,8 на продаж.

В останні два місяці практично мінімум хороших новин в пресі. Якась одна тотальна зрада. Це в мене таке суб'єктивне сприйняття чи Зелені можуть дати нам про....ся по-крутіше ніж ніж представники Донбасу коли вони були при владі?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:16

  alex_dvornichenko написав:
  sergey_sryvkin написав:Кто получал больше новой минималки - будет получать столько же.
Кто получал меньше - с немалой вероятностью потеряет работу.

Угу, из двух уборщиц по 3, сделают одну, но по 5.

так даже при шоколодном мінімалка не росла,
зробили всіх разом

коли там уже випустять в обіг купюри номіналом 2000 грн?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:18

Залишок коштів на ЄКР вперше в історії перевищив 75 млрд грн (станом на 1 липня 2020)

http://prntscr.com/t9ulhp
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 01 лип, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:20

  sergey_sryvkin написав:
  odessit2007 написав:
  Qwerty написав:Не просто росте, а поновлює багаторічні максимуми! Хто в свій час вклався - нині в хорошому наварі!

посмотрел записи
слиток 50 грамм - 6 625 гривень
сегодня - 75 800 гривень


26.65-26.68/26.73-26.75

То по курсу 5, и 15 років тому. Доляродепо під 5% за 15 років дало б не менше, але, звісно, для діверсіфікації це варіант

2008 год
12 лет назад

да и ловить прошлые верха 1750-1910 никто не мешал
как и последущие низы до 1100
вообщем депо рядом не стоял
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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  #<1 ... 5768576957705771
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