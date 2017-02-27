На тому, на чому і падали. Це ринок. Він має таку здатність, дихати. Он шановний Сибарит припускає, що покупці вирішили заздалегідь отримати зеленого через День Незалежності в Штатах і створили попит.
Пробував сьогодні купити в Альфі по 26,78. Додаток не давав це зробити. Писав, що технічні проблеми. Тільки що купив трішки, але вже по 26,85.
Франківськ зранку світив нижче 26,7 на продажу. Але на скільки то було реально мені не відомо. Зараз в районі 26,8 на продаж.
В останні два місяці практично мінімум хороших новин в пресі. Якась одна тотальна зрада. Це в мене таке суб'єктивне сприйняття чи Зелені можуть дати нам про....ся по-крутіше ніж ніж представники Донбасу коли вони були при владі?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Як зниження облікової ставки впливає на зниження вартості кредитів. ПриватБанк прислав Сміюсь... Ось текст "Вау-новина! З 01.08.2020 знижується базова процентна ставка до 3,4% на місяць за договором вашої картки «Універсальна Gold»! Тепер базова процентна ставка становить усього - 3,4% на місяць! "
Щоб ви зрозуміли, попередня ставка була або 3,6% або 3,5% в місяць!!! Тобто в річному вираженні % ставки за користування кредиткою впаи АЖ на 1,2 або 2,4%!!! Оце я розумію падіння. Краще би промовчали. А вони - "Вау-новина!"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Як зниження облікової ставки впливає на зниження вартості кредитів. ПриватБанк прислав Сміюсь... Ось текст "Вау-новина! З 01.08.2020 знижується базова процентна ставка до 3,4% на місяць за договором вашої картки «Універсальна Gold»! Тепер базова процентна ставка становить усього - 3,4% на місяць! "
Щоб ви зрозуміли, попередня ставка була або 3,6% або 3,5% в місяць!!! Тобто в річному вираженні % ставки за користування кредиткою впаи АЖ на 1,2 або 2,4%!!! Оце я розумію падіння. Краще би промовчали. А вони - "Вау-новина!"
це з 50% річних на 48%, нормально, зробили разом!!! цікаво, в ломбарді дешевше?
Realist саме так. зрада суцільна Сибарит, ймовірно, правий, щодо календарного фактора. Але новини теж "на ріст": 6,5 мінімалка, 75 на ЄКР ("Деньги есть!"), можна подивитись, як сьогодні, не підіймаючи очі, бюджет пільнули (міфічний спецфонд К-19 пішов на "ямки", про що дехто попереджав з квітня). майори, баули https://www.youtube.com/watch?v=LNZvATV ... .be&t=2560
На тому, на чому і падали. Це ринок. Він має таку здатність, дихати. Он шановний Сибарит припускає, що покупці вирішили заздалегідь отримати зеленого через День Незалежності в Штатах і створили попит.
Пробував сьогодні купити в Альфі по 26,78. Додаток не давав це зробити. Писав, що технічні проблеми. Тільки що купив трішки, але вже по 26,85.
Франківськ зранку світив нижче 26,7 на продажу. Але на скільки то було реально мені не відомо. Зараз в районі 26,8 на продаж.
В останні два місяці практично мінімум хороших новин в пресі. Якась одна тотальна зрада. Це в мене таке суб'єктивне сприйняття чи Зелені можуть дати нам про....ся по-крутіше ніж ніж представники Донбасу коли вони були при владі?[/quote]
Маячок для желающих перевернуться в последний момент по сладкому курсу-при хорошем росте приложение "неожиданно" зависает,приходится одевать кеды и судорожно искать черного кота в темной комнате Плохая новость для ожидающих "па-двадцатьпять": в этом году и 26 не увидим.Повезет,если в сентябре откупятся по 27+. Повышение минималки ,увеличивающее ЕСВ и 100% введение кассовых аппаратов додавит в 2021 -2022 году мелкий бизнес и расчистит поле для крупных сетевых игроков. Хорошая новость-станет больше трудовых мигрантов и ,возможно,поток валютных переводов в Украину сильно не уменьшится