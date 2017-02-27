при ставках 10% в долларах депозит всем альтернативам альтернатива, только вы про такие ставки забудьте, 3% будет за счастье, сейчас 4% в земельном капитале еслишто можно словить..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
при ставках 10% в долларах депозит всем альтернативам альтернатива, только вы про такие ставки забудьте, 3% будет за счастье, сейчас 4% в земельном капитале еслишто можно словить..
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54
почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:01
Саудовская Аравия втрое подняла НДС с 5% до 15% с 1 июля
Украина - богатая страна!
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