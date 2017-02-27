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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5769577057715772

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Так що, в цілому - депо теж альтернатива.
при ставках 10% в долларах депозит всем альтернативам альтернатива, только вы про такие ставки забудьте, 3% будет за счастье, сейчас 4% в земельном капитале еслишто можно словить..
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:Так що, в цілому - депо теж альтернатива.
при ставках 10% в долларах депозит всем альтернативам альтернатива, только вы про такие ставки забудьте, 3% будет за счастье, сейчас 4% в земельном капитале еслишто можно словить..

почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:01

Саудовская Аравия втрое подняла НДС с 5% до 15% с 1 июля
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 5769577057715772
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