почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54
почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:01
Саудовская Аравия втрое подняла НДС с 5% до 15% с 1 июля
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:19
"Богатые становятся еще богаче" (с) Роберт Киосаки
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:53
"Кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має"
https://fi202x.blogspot.com/
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