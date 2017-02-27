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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 577057715772577357745775>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54

  vitaliian написав:
  sergey_sryvkin написав:Так що, в цілому - депо теж альтернатива.
при ставках 10% в долларах депозит всем альтернативам альтернатива, только вы про такие ставки забудьте, 3% будет за счастье, сейчас 4% в земельном капитале еслишто можно словить..

почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:01

Саудовская Аравия втрое подняла НДС с 5% до 15% с 1 июля
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:19

  Libo написав:
  Zebra написав:ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/


Наличный и безналичный доллар практически не отличаются, поэтому надо смотреть на общую сумму. А всего в этом году уже напечатано и вброшено 18 триллионов.
С одной стороны это плохо. Все подорожает. А с другой, каждый житель планеты (и мы с вами в том числе) мгновенно стали богаче от этого на $2250. Вы еще не заметили? Внимательно пересчитывайте ваши накопления. Со дня на день прийдут и к вам.
:lol: :lol: :lol:

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:53

  Zebra написав:
  Libo написав:
  Zebra написав:ФРС за год с 26 июня 2019 года напечатала 223 млрд наличных долларов, что +11,3% к дате отсчета. От такого баблопринта рано или поздно, попрет долларовая инфляция.

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/


Наличный и безналичный доллар практически не отличаются, поэтому надо смотреть на общую сумму. А всего в этом году уже напечатано и вброшено 18 триллионов.
С одной стороны это плохо. Все подорожает. А с другой, каждый житель планеты (и мы с вами в том числе) мгновенно стали богаче от этого на $2250. Вы еще не заметили? Внимательно пересчитывайте ваши накопления. Со дня на день прийдут и к вам.
:lol: :lol: :lol:

"Богатые становятся еще богаче" (с) Роберт Киосаки

"Кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має"
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:16

набридло. в отставку.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смолий подал в отставку.
https://nv.ua/biz/finance/smoliy-podal- ... 97351.html

Глава НБУ уходит в отставку из-за политического давления на регулятора.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:19

У червні доходи держбюджету перевищили план, але є нюанс — аналітики

Згідно з оперативними даними Держказначейства у червні надходження загального фонду держбюджету склали 112,7 млрд грн, при плані 107 млрд грн. Це також на 41,2 млрд грн більше, аніж в червні-2019 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

За спеціальним фондом було зібрано 18,3 млрд грн, при плані в 11,3 млрд грн.

Повідомляється, що податкова зібрала 89,07 млрд грн (це на 45 млрд грн більше ніж у червні 2019 ) та виконала план на 107,7% - перевиконання склало 6,4 млрд грн. (дані по загальному фонду держбюджету).

Держмитслужба також перевиконала план - фактичні надходження склали 21,65 млрд грн, це дало змогу виконати план на 100,1%.

"І ця новина могла б бути і справді радісною, якби при цьому, митниця не зібрала на 1.8 млрд грн менше надходжень, аніж в червні 2019 року. Це означає, що виконання плану по митниці стало можливим за рахунок зменшення плану, навіть порівняно з попереднім роком", - коментують аналітики Центру.

Також поки невідомо чи включають ці дані, дивіденди які Нафтогаз в червні перерахував в держбюджет - 39,6 млрд грн. Ці кошти мають проходити як "неподаткові надходження", але в звіті Держказначейства обсяг неподаткових надходжень зазначен лише 1,9 млрд грн.

"Але саме надходження від Нафтогазу виглядають єдиним можливим поясненням, як Мінфін зміг збільшити надходження в півтора рази порівняно з червнем-2019, якщо всі попередні місяці ситуація була значно гіршою, аніж торік", - резюмують аналітики.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:20

  heineken написав:
  Realist написав:
  Captain Obvious написав:На чём растём? :D

На тому, на чому і падали. Це ринок. Він має таку здатність, дихати. Он шановний Сибарит припускає, що покупці вирішили заздалегідь отримати зеленого через День Незалежності в Штатах і створили попит.

Пробував сьогодні купити в Альфі по 26,78. Додаток не давав це зробити. Писав, що технічні проблеми. Тільки що купив трішки, але вже по 26,85.

Франківськ зранку світив нижче 26,7 на продажу. Але на скільки то було реально мені не відомо. Зараз в районі 26,8 на продаж.

В останні два місяці практично мінімум хороших новин в пресі. Якась одна тотальна зрада. Це в мене таке суб'єктивне сприйняття чи Зелені можуть дати нам про....ся по-крутіше ніж ніж представники Донбасу коли вони були при владі?




Маячок для желающих перевернуться в последний момент по сладкому курсу-при хорошем росте приложение "неожиданно" зависает,приходится одевать кеды и судорожно искать черного кота в темной комнате :P
Плохая новость для ожидающих "па-двадцатьпять": в этом году и 26 не увидим.Повезет,если в сентябре откупятся по 27+.
Повышение минималки ,увеличивающее ЕСВ и 100% введение кассовых аппаратов додавит в 2021 -2022 году мелкий бизнес и расчистит поле для крупных сетевых игроков.
Хорошая новость-станет больше трудовых мигрантов и ,возможно,поток валютных переводов в Украину сильно не уменьшится :wink:[/quote]
Шляпу сьеш? :twisted:
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:21

Голова Нацбанку написав заяву про відставку

Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами.

Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:22

9 хвилин тому в розділі НБУ на фейсбуці

  Яша написав:набридло. в отставку.

*Відправлено з Чату



Вітаюсь совсіма!

Яків Смолій подав у відставку
https://www.facebook.com/NationalBankOf ... tn__=EHH-R

:-(

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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