почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:54
почекай, он США вже виходить з корони та BLM заворушень, друкарський станок остиває,
ось-ось врубають зворотний процес і почнуть пилосмочтити бакс з усього світу,
гривня в полтос, депошки в баксі під червонець,
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:01
Саудовская Аравия втрое подняла НДС с 5% до 15% с 1 июля
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:19
"Богатые становятся еще богаче" (с) Роберт Киосаки
Додано: Сер 01 лип, 2020 19:53
"Кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має"
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:16
набридло. в отставку.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Смолий подал в отставку.
Глава НБУ уходит в отставку из-за политического давления на регулятора.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:19
У червні доходи держбюджету перевищили план, але є нюанс — аналітики
Згідно з оперативними даними Держказначейства у червні надходження загального фонду держбюджету склали 112,7 млрд грн, при плані 107 млрд грн. Це також на 41,2 млрд грн більше, аніж в червні-2019 року.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.
За спеціальним фондом було зібрано 18,3 млрд грн, при плані в 11,3 млрд грн.
Повідомляється, що податкова зібрала 89,07 млрд грн (це на 45 млрд грн більше ніж у червні 2019 ) та виконала план на 107,7% - перевиконання склало 6,4 млрд грн. (дані по загальному фонду держбюджету).
Держмитслужба також перевиконала план - фактичні надходження склали 21,65 млрд грн, це дало змогу виконати план на 100,1%.
"І ця новина могла б бути і справді радісною, якби при цьому, митниця не зібрала на 1.8 млрд грн менше надходжень, аніж в червні 2019 року. Це означає, що виконання плану по митниці стало можливим за рахунок зменшення плану, навіть порівняно з попереднім роком", - коментують аналітики Центру.
Також поки невідомо чи включають ці дані, дивіденди які Нафтогаз в червні перерахував в держбюджет - 39,6 млрд грн. Ці кошти мають проходити як "неподаткові надходження", але в звіті Держказначейства обсяг неподаткових надходжень зазначен лише 1,9 млрд грн.
"Але саме надходження від Нафтогазу виглядають єдиним можливим поясненням, як Мінфін зміг збільшити надходження в півтора рази порівняно з червнем-2019, якщо всі попередні місяці ситуація була значно гіршою, аніж торік", - резюмують аналітики.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:20
Маячок для желающих перевернуться в последний момент по сладкому курсу-при хорошем росте приложение "неожиданно" зависает,приходится одевать кеды и судорожно искать черного кота в темной комнате
Плохая новость для ожидающих "па-двадцатьпять": в этом году и 26 не увидим.Повезет,если в сентябре откупятся по 27+.
Повышение минималки ,увеличивающее ЕСВ и 100% введение кассовых аппаратов додавит в 2021 -2022 году мелкий бизнес и расчистит поле для крупных сетевых игроков.
Хорошая новость-станет больше трудовых мигрантов и ,возможно,поток валютных переводов в Украину сильно не уменьшится [/quote]
Шляпу сьеш?
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:21
Голова Нацбанку написав заяву про відставку
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами.
Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Смолій.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:22
9 хвилин тому в розділі НБУ на фейсбуці
Вітаюсь совсіма!
Яків Смолій подав у відставку
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 01 лип, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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