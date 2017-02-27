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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:28
jump написав:Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Так то може інсайдери на міжбанку були в темі і тому така реакція в другій половині дня? Невже таки стартуємо на прогнозовані тут 30+ після відставки? Чи Володимир Олександрович не підпише, бо з ОВДП ще сам не вийшов?
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stryzhko
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:31
ну що завтра на табло ПА30?
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flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:32
flyman написав: Realist написав:
Як зниження облікової ставки впливає на зниження вартості кредитів.
ПриватБанк прислав
Сміюсь...
Ось текст
"Вау-новина!
З 01.08.2020 знижується базова процентна ставка до 3,4% на місяць за договором вашої картки «Універсальна Gold»!
Тепер базова процентна ставка становить усього - 3,4% на місяць! "
Щоб ви зрозуміли, попередня ставка була або 3,6% або 3,5% в місяць!!!
Тобто в річному вираженні % ставки за користування кредиткою впаи АЖ на 1,2 або 2,4%!!!
Оце я розумію падіння. Краще би промовчали. А вони - "Вау-новина!"
це з 50% річних на 48%, нормально, зробили разом!!!
цікаво, в ломбарді дешевше?
Идут они на...
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goldfinger
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:39
Captain Obvious написав:
На чём растём?
Смолия заставили подать в отставку. "Зеленым" нужен свой глава НБУ, чтобы можно было запустить на полную мощность печатный станок. Идея бесконтрольно печатать гривну уже пару недель педалируется в кулуарах ОП. Вот только дедушка Смолий и наблюдательный совет НБУ были против. Теперь со Смолием порешали, а на НС можно и плевать некоторое время. Кредитов МВФ в ближайшее время не предвидится, так что терять особо "зеленым" нечего. Они же еще год назад дефолтом агитировали народ. Тогда не прокатило. Зато теперь можно сделать почти то же, но путем накачки пустой денежной массы.
Напомню - в бюджете страны дыра в 300 миллиардов гривен еще с начала года! А уже прошло полгода, и эта дыра вообще не уменьшается. Наоборот еще растет за счет недобора налогов в пенсионный фонд. Вот эту дыру и будут закрывать свеженькими фантиками. Пенсы будут очень рады! Правда не долго...
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 01 лип, 2020 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:40
jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку...
"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами...", - заявив Смолій.
Який жах...Пристебніться, зона турбулентності буде важкою і тривалою..
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fler
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:43
Интересно, кто теперь будет? Корабельная сосна?
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:44
fler написав: jump написав:
Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку...
"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами...", - заявив Смолій.
Який жах...Пристебніться, зона турбулентності буде важкою і тривалою..
Фінанс уа буде гудіти до ранку, поки не відкриється міжбанк, а потім нова хвиля.
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flyman
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:46
Вкладчик1234 написав:
Интересно, кто теперь будет? Корабельная сосна?
Идет Данила Никитич с Марфушкой по лесу. Марфушка говорит:
- Данилушка, а ты мог выдернуть березку с корнем?
- Березку? ну смог бы, поди...
- А дубок?
- Дубок? ну, поди, смог бы...
- А сосну?
- Ну, коль соснешь, так весь лес с корнями повыдергаю.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:47
Хотя сама заява пока ничего не решает.
Там же вроде Зе должен внести подання в Раду, а та - проголосовать? Или какая там процедура?
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:48
Вкладчик1234 написав:
Интересно, кто теперь будет? Корабельная сосна?
Ленка из "95 квартала". Там сейчас уже много ума не надо будет - только контролируй, чтобы успевали бумагу и краску на Госзнак подвозить. Хeрачить станок будет в 3 смены без перекуров!
Вкладчик1234 написав:
Хотя сама заява пока ничего не решает.
Там же вроде Зе должен внести подання в Раду, а та - проголосовать? Или какая там процедура?
Та до звезды, какая там процедура... Рынкам и бизнесу важен сам факт, что глава ЦБ ушел из-за давления со стороны ОП. Это ясный сигнал, что давить будут всех и выжимать последние соки! Смолий далеко не пальцем деланный мужик. И если уже он не выдержал и ушел, то дела с финансами дальше полный табак...
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 01 лип, 2020 21:53, всього редагувалось 2 разів.
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