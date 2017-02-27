Додано: Сер 01 лип, 2020 21:54

Ууу, ну все, теперь точно устроят добротный загон) Хорошо что баксодепо еще не слил)) Правда есть еще надежда на западные институты, что они поддержат Смолия и убедительно попросят не нарушать независимость НБУ, но скорее всего наши олигархи налапшают депутатам и они все же снимут Яшу, а там и сотрудничество с МВФ подвиснет надолго.