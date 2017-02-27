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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 лип, 2020 21:50
Вкладчик1234 написав:
Или какая там процедура?
Заяву Смолія 2 липня розгляне профільний комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, пише "Громадське". А вже 3 липня її винесуть на розгляд до сесійної зали парламенту.
Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:53
Вкладчик1234 написав:
Хотя сама заява пока ничего не решает.
Там же вроде Зе должен внести подання в Раду, а та - проголосовать? Или какая там процедура?
Моя думка,
Варіант 1
це "довгий червоний гудок" стейкхолдерам з МВФ та Ельфій, щоб провели роз"яснювальну роботу.
А там по результатам побачим.
Але якщо Яшу все ж знімуть по політичним мотивам, то на осінь тре чекати майдан.
Варіант 2.
В НБУ миша повісилася.
Дад вмив руки і пішов на пенсію з почестями.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 01 лип, 2020 21:54, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:53
stryzhko написав:
jump написав:Голова Національного банку Яків Смолій написав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку.
Так то може інсайдери на міжбанку були в темі і тому така реакція в другій половині дня? Невже таки стартуємо на прогнозовані тут 30+ після відставки? Чи Володимир Олександрович не підпише, бо з ОВДП ще сам не вийшов?
ещё не приняли отставку а уже столько реакции
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:54
Ууу, ну все, теперь точно устроят добротный загон) Хорошо что баксодепо еще не слил)) Правда есть еще надежда на западные институты, что они поддержат Смолия и убедительно попросят не нарушать независимость НБУ, но скорее всего наши олигархи налапшают депутатам и они все же снимут Яшу, а там и сотрудничество с МВФ подвиснет надолго.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:56
Василь-Рівне написав:
Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
А Рожкова - давняя подруга Гонтаревой!
Которую каким только дерьмом не поливали... Убрать Смолия, чтобы потом бодаться с Рожковой? Думаю вслед за Смолием и Рожкову через неделю уберут. А заодно и все провалы в финансах на них обоих спишут. И последующий разгон инфляции тоже.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 01 лип, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:56
Alex2006 написав:
а там и сотрудничество с МВФ подвиснет надолго.
МВФ по факту себя кредитует а не нас, объявим дефолт и денег они не увидят, дешевле новый кредит дать.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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Додано: Сер 01 лип, 2020 21:58
yuri_m написав: Captain Obvious написав:
На чём растём?
Смолия заставили подать в отставку. "Зеленым" нужен свой глава НБУ, чтобы можно было запустить на полную мощность печатный станок. Идея бесконтрольно печатать гривну уже пару недель педалируется в кулуарах ОП. Вот только дедушка Смолий и наблюдательный совет НБУ были против. Теперь со Смолием порешали, а на НС можно и плевать некоторое время. Кредитов МВФ в ближайшее время не предвидится, так что терять особо "зеленым" нечего. Они же еще год назад дефолтом агитировали народ. Тогда не прокатило. Зато теперь можно сделать почти то же, но путем накачки пустой денежной массы.
Напомню - в бюджете страны дыра в 300 миллиардов гривен еще с начала года! А уже прошло полгода, и эта дыра вообще не уменьшается. Наоборот еще растет за счет недобора налогов в пенсионный фонд. Вот эту дыру и будут закрывать свеженькими фантиками. Пенсы будут очень рады! Правда не долго...
А инстинкт самосохранения напрочь отбило? Или путлер пообещал припрятать?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:01
yuri_m написав:
Думаю вслед за Смолием и Рожкову через неделю уберут
Останню голову нацбанку звільняли майже рік, точніше 10 місяців
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:03
Приехали! Смолий подаёт в отставку. Пристегнитесь, теперь Нацбанк в руках зелёных олигофренов.
Гривнедепозитчикам привет
)))
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:04
Я ожидал 30+ осенью, но видимо это произойдет гораздо раньше
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