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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5772577357745775

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 402
25.01-25.5
5%
21
25.51-26.0
2%
10
26.01-26.5
7%
27
26.51-27.0
12%
49
27.01-27.5
14%
56
27.51-28.0
14%
55
28.01-28.5
9%
36
28.51-29.0
10%
40
29.01-29.5
5%
20
29.51-30.0
3%
14
больше 30
18%
74
Всього голосів : 402
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12

  Alex2006 написав:Ууу, ну все, теперь точно устроят добротный загон) Хорошо что баксодепо еще не слил)) Правда есть еще надежда на западные институты, что они поддержат Смолия и убедительно попросят не нарушать независимость НБУ, но скорее всего наши олигархи налапшают депутатам и они все же снимут Яшу, а там и сотрудничество с МВФ подвиснет надолго.


А кто-нибудь таки может сформулировать, от кого должен быть независим НБУ? В каких нормативных документах отмечена независимость НБУ, скажем, от Главы Правительства и Верховной Рады? Глава НБУ - это выборная должность, или назначаемая? Какая процедура назначения - тоже независимая ни от кого внутри страны? Какие еще центральные банки мира, помимо НБУ, независимы от исполнительной и законодательной власти своих стран?..
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12

  Amid написав:Приехали! Смолий подаёт в отставку. Пристегнитесь, теперь Нацбанк в руках зелёных олигофренов.
Гривнедепозитчикам привет ;))))

А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10% :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%


Практика - критерий истины
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:26

Чурий - всьо.
Смолий - всьо.

Осталось Рожкову выдавить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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