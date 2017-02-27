Alex2006 написав:Ууу, ну все, теперь точно устроят добротный загон) Хорошо что баксодепо еще не слил)) Правда есть еще надежда на западные институты, что они поддержат Смолия и убедительно попросят не нарушать независимость НБУ, но скорее всего наши олигархи налапшают депутатам и они все же снимут Яшу, а там и сотрудничество с МВФ подвиснет надолго.
А кто-нибудь таки может сформулировать, от кого должен быть независим НБУ? В каких нормативных документах отмечена независимость НБУ, скажем, от Главы Правительства и Верховной Рады? Глава НБУ - это выборная должность, или назначаемая? Какая процедура назначения - тоже независимая ни от кого внутри страны? Какие еще центральные банки мира, помимо НБУ, независимы от исполнительной и законодательной власти своих стран?..
Amid написав:Приехали! Смолий подаёт в отставку. Пристегнитесь, теперь Нацбанк в руках зелёных олигофренов. Гривнедепозитчикам привет )))
А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:А чего переживать гривнедепозитчикам? Ну будет загон, ну постригут очередных оленей, потом же курс вернетсья назад и они, как обычно, будут в плюсе. Я надеюсь смогу нормально слить баксы на этом загоне и затолкать еще долгих грн депо, пока ставки еще выше 10%